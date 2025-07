Der Umbau der Breslauer Straße ist abgeschlossen

Der Umbau der Breslauer Straße in Landsberg ist abgeschlossen. Er markiert einen wichtigen Schritt hin zu einer sicheren und modernen Radverkehrsinfrastruktur, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Das Ausweichen der Verkehrsteilnehmer zwischen die Mittelinseln im Einsatzfall des Rettungsdienstes habe sich bewährt.

In der Pressemeldung bedankt sich die Stadt Landsberg bei allen Anwohnerinnen und Anwohnern sowie bei den angrenzenden Unternehmen für das Verständnis und die Geduld während der Bauzeit. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) möchte am Donnerstag, 10. Juli, ab 8.30 Uhr auf dem Vorplatz der Bäckerei Wink kostenlose Brezen an die ersten 200 Anliegerinnen und Anlieger verteilen. Auch ein Team des Bauamts wird vor Ort sein, um Fragen zu beantworten.

Nach vier Bauabschnitten sind die Arbeiten in der Breslauer Straße abgeschlossen

Trotz unvermeidbarer Einschränkungen in den vergangenen Monaten konnten die Arbeiten laut Stadt zügig umgesetzt werden. Im Zuge der Maßnahme wurden die Geh- und Radwege vollständig neu konzipiert und beidseitig auf eine Breite von drei Metern zusammengeführt. Diese bauliche Lösung soll Fußgängern und Radfahrern deutlich mehr Sicherheit, Komfort und Raum bieten. Der neu angelegte Grünstreifen, der den kombinierten Geh- und Radweg von der Fahrbahn trennt, verbessert das Stadtbild und erfüllt gleichzeitig eine wichtige Funktion im Winterdienst: Er dient als Schneeauffangfläche und erhöht somit die ganzjährige Nutzbarkeit des Radwegs. Das Radverkehrskonzept der Stadt hat den Umbau der Breslauer Straße priorisiert, um die Schulwegsicherheit zu verbessern.

Zusätzlich zur Neugestaltung des Radweges wurden neue Bushaltestellen errichtet. Die Mittelinseln wurden modernisiert und als Notfallausweichflächen für den motorisierten Verkehr gestaltet. So kann der Rettungsdienst im Einsatzfall gerade und geordnet durchfahren und muss sich nicht durch den Verkehr schlängeln. Die Wasserleitungen wurden erneuert und die Fahrbahndecke umfassend saniert. Der gesamte Umbau hat sich über vier Bauabschnitte erstreckt.

Entlang der Hauptachsen sollen sichere Geh- und Radwege geschaffen werden

„Mit der Fertigstellung der Breslauer Straße setzen wir einen zentralen Baustein unseres Radwegekonzepts um“, betont Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. „Wir wollen eine Stadt schaffen, in der sich alle Menschen sicher, klimafreundlich und komfortabel fortbewegen können – egal ob mit dem Fahrrad, dem Auto, dem Bus oder zu Fuß.“ Das Ziel des Geh- und Radmobilitätskonzeptes ist es der Pressemitteilung zufolge, sichere und bequeme Geh- und Radwege entlang der Hauptachsen in Landsberg zu schaffen. (AZ)