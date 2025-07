In Landsberg gibt es jetzt den Verein "Gemeinsam am Papierbach"

31 Anwohnerinnen und Anwohner der bisher fertig gestellten Bauabschnitte im Landsberger Stadtviertel „Urbanes Leben am Papierbach“ haben den Verein „Gemeinsam am Papierbach“ gegründet. 28 Teilnehmende haben sich als Gründungsmitglieder registrieren lassen, eine Satzung beschlossen sowie einen Vorstand gewählt. Darüber informiert der Verein in einer Presseerklärung.

Alle Anwohner des Quartiers und dort angesiedelte Unternehmen sollen in dem Verein eine Gemeinschaft finden. Der Verein möchte Gelegenheiten schaffen, sich aktiv einzubringen und gemeinsam Ideen für das Zusammenleben im Quartier und seiner Nachbarschaft zu entwickeln und umzusetzen. „Wir wollen verbindend und integrierend wirken, daher laden wir alle am Quartier interessierten BürgerInnen, Vereine und andere Akteure der Stadtgesellschaft Landsberg zur Mitwirkung ein“, heißt es in der Pressemeldung.

Der neu gegründete Verein will vernetzen und kommunizieren

Zweck des Vereins ist die Förderung der Lebensqualität im Quartier „Urbanes Leben am Papierbach“ sowie die Vernetzung und Kommunikation aller dort lebenden Anwohner, der Eigentümer und aller Interessierten der Stadtgesellschaft. Im Mittelpunkt stehen laut Pressemeldung die Entwicklung und Pflege der Gemeinschaft im Quartier, die Initiierung von Projekten, Veranstaltungen und Maßnahmen sowie die Unterstützung von nachbarschaftlichen Akteuren und Institutionen - die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und des kulturellen, generationsübergreifenden Austauschs.

Vorsitzender des neu gegründeten Vereins ist Detlef Däke, sein Stellvertreter Franz Riedl. In Kürze möchte der Verein über seine Internetseite Gemeinsam-Am-Papierbach.de für alle Interessierten erreichbar sein und über weitere Aktivitäten berichten. (AZ)