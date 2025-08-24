Der Mann der cleveren Verpackungen

Wie stellt man sich ein Meeting in einer Werbeagentur vor? Ein Loft in einer Großstadt vielleicht, auf dem Designersofa, umgeben von Menschen in teurer Mode? Marc Clormann schmunzelt über solche Bilder. „Wir sind nicht großstadtmäßig arrogant, sondern ländlich charmant“, sagt der 54-Jährige. Seit 15 Jahren lebt und arbeitet er in Untermühlhausen, einem Ortsteil von Penzing, gleich neben dem Naturschutzgebiet am Verlorenen Bach. Wenn er Kunden empfängt, dann manchmal in der Gartenlaube oder im umgebauten Gewächshaus. Statt Sektgläsern mit Hipster-Getränken gibt es Himbeeren aus dem eigenen Garten, der Champagner wäre allerdings auch griffbereit. Schließlich hat Clormann schon für etliche Luxusmarken gearbeitet.

Seine Karriere begann früh. Mit 16 meldete er in seiner Heimat Fürstenfeldbruck ein Gewerbe an, um T-Shirts und Autos mit Logos zu versehen. Später studierte er Kommunikations- und Produktdesign in München. „Ich habe das Designen von der Pike auf gelernt“, betont er. Das Handwerkliche sei ihm bis heute wichtig – er hat gelernt, Konzepte nicht am Computer, sondern zunächst im Kopf und mit den Händen zu entwickeln, so Clormann.

Nach dem Studium baute er 2008 mit Ehefrau Ulrike in München eine Agentur auf. Sie hatten zehn Mitarbeiter, das Geschäft lief gut, doch die Clormanns zogen die Reißleine. „Skalieren mit Qualitätsanspruch ist fast unmöglich“, sagt er rückblickend. Also entschied er sich gegen weiteres Wachstum und für einen Neuanfang. Mit den Kindern und auch als Agentur zogen sie in ein restauriertes Bauernhaus am Sieben-Quellen-Gebiet des Verlorenen Baches in Untermühlhausen. Der Standort, von dem er zunächst fürchtete, er könne Kunden abschrecken, wurde bald zum Vorteil. „Ich dachte erst: große Kunden kommen nicht raus. Doch der Standort wurde zum USP“, also zum Unique Selling Point, auf Deutsch Alleinstellungsmerkmal. Außerdem schätzt er die Nähe zu Partnern wie der Druckerei Egger in Landsberg, die fast alle Produktionsschritte vor Ort ermöglicht.

Icon vergrößern Wasser als Inspirationsquelle: Marc Clormann auf einem SUP an der hauseigenen Anlegestelle am Sieben-Quellen-Gebiet des Verlorenen Baches in Untermühlhausen. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wasser als Inspirationsquelle: Marc Clormann auf einem SUP an der hauseigenen Anlegestelle am Sieben-Quellen-Gebiet des Verlorenen Baches in Untermühlhausen. Foto: Christian Rudnik

Dann kam der große Schicksalsschlag: Ulrike Clormann erkrankte an Krebs und starb. Marc Clormann führt die Agentur seitdem allein weiter – als „One-Man-Show“. Dabei verwirklichte er auch eine Idee seiner Frau: „Cult Car Colors“. Dahinter verbergen sich Nagellacke in bekannten Sportwagenfarben, eine Mischung aus Designobjekt und Beautyprodukt, die er online verkauft.

Clormann ist ein Perfektionist, der vor allem für Verpackungsdesign brennt. „Je multisensorischer eine Verpackung ist, desto besser kommt sie an“, sagt er. Dass er damit recht hat, beweisen die Preise: Seine Arbeiten wurden inzwischen rund hundertmal ausgezeichnet. Darunter gleich mehrfach der Red Dot Award, der iF Design Award und der ADC Award. Besonders 2018 ragte heraus: Damals erhielt Clormann Design gleich sieben German Design Awards auf einmal – eine der höchsten Auszeichnungen der Branche.

Icon vergrößern Ein Zimmer voller Gestaltungsprojekte im Clormann Design Studio in Untermühlhausen. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Zimmer voller Gestaltungsprojekte im Clormann Design Studio in Untermühlhausen. Foto: Christian Rudnik

Sein bisheriges Lieblingsprojekt? Clormann holt ein kleines Kunstwerk aus dem Regal: Es ist die Flaschenverpackung für den „Rhodter Rosengarten Gewürztraminer“, laut dem Hersteller vom ältesten Weinberg der Welt in der Pfalz. Die Flasche ist auf einem Sockel aus Eichenholz platziert. Durch einen ausgestanzten Rebstock auf der Box ist die Flasche bereits von außen zu erkennen. „Die vier auffaltbaren Lagen in vier Farben symbolisieren die vier Jahrhunderte“, erklärt er. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt bei ihm eine Rolle: Verpackungen ohne Klebstoff, wie bei einer Serie für einen Kosmetikvertrieb, orientieren sich an japanischer Origami-Faltkunst.

Clormann möchte aber noch mehr bewegen. Denn er ist auch an Architektur und Inneneinrichtung sehr interessiert. „Ich will noch einmal bauen“ – und das mit hohem Anspruch: „Ich will die schönsten Appartements im Landkreis bauen.“ Dafür gebe es schon konkrete Pläne, erwähnt er. Rund acht Wohnungen, die als Mitarbeiterappartements oder Ferienwohnung vermietet werden können sollen entstehen – „mitten in der Natur, aber sehr designaffin“, berichtet er. Auch einen Showroom, also Ausstellungsraum, und einen Kreativraum möchte er integrieren.

Und vielleicht wird er eines Tages die Agentur weitergeben. Seine 15-jährige Tochter, die schon jetzt ein großes Zeichentalent hat, könnte sich vorstellen, in seine Fußstapfen zu treten. Bis dahin aber bleibt Marc Clormann ein Gestalter, der vom Land aus internationale Kunden überzeugt.