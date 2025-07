Deutsche Meisterschaft: Beachvolleyball-Duo der Lechrain Volleys begeistert und holt Silber

Luisa Heiduk und Mona Walter stellten in Düsseldorf bei der deutschen Meisterschaft im Beachvolleyball der weiblichen U17 eindrucksvoll ihr Können unter Beweis – und wurden mit Silber belohnt.

Bereits am ersten Tag zeigte sich in der Gruppenphase, dass mit dem Duo der Lechrain Volleys zu rechnen ist: Ohne Satzverlust sicherten sich die beiden eindrucksvoll den Gruppensieg und qualifizierten sich souverän für die Runde der besten 16 von 32 teilnehmenden Teams. Schon in der Vorrunde zeigten Luisa Heiduk und Mona Walter mit klugen Spielzügen, präzisen Angriffen und ihrer Athletik, dass sie sich für dieses Turnier bestens vorbereitet hatten.

Der zweiten Tag brachte dann gleich drei starke Gegner aus Baden-Württemberg, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen und auch hier zeigten sich die beiden in Topform: Drei Spiele, drei Siege – das Halbfinale war erreicht. Was sie an diesem Tag zeigten, war sowohl sportlich als auch mental außergewöhnlich. Auch in engen Spielsituationen bewahrten sie die notwendige Ruhe, setzten ihre Taktik konsequent um und ließen sich auch bei Satzball des Gegners nicht aus dem Konzept bringen.

Im Halbfinale besiegt das Duo der Lechrain Volleys die Landesmeister von Nordrhein-Westfalen

Am abschließenden Tag warteten dann im Halbfinale mit Klara Isekenmeier und Ella Schürholz – amtierende Landesmeister aus Nordrhein-Westfalen – eine besondere Herausforderung. Es entwickelte sich ein hochdramatisches Duell, in dem die Zuschauer jeden Punkt mitfieberten. Doch die Spielerinnen der Lechrain Volleys behielten auch hier die Nerven. Nach einem Wechselbad der Gefühle entschieden sie das äußerst enge Spiel mit 2:1 (13:15, 18:16, 15:13) für sich und standen damit als bislang einziges ungeschlagenes Team im Finale.

Dort trafen sie auf Nele Baur und Kaya Kuhr (TV Rottenburg/MTV Stuttgart), ein weiteres starkes Duo aus Baden-Württemberg. Trotz großen Einsatzes fanden Luisa Heiduk und Mona Walter nicht ganz zu ihrer vorherigen Spielstärke zurück. Nach einer 0:2-Satzniederlage wich der erste Moment der Enttäuschung aber schnell der großen Freude über einen verdienten zweiten Platz auf Bundesebene.

Mit dem Gewinn der Bayerischen Meisterschaft in der U18, einem starken 5. Platz bei der Deutschen Meisterschaft U20 und nun der Silbermedaille bei der U17 setzen Luisa und Mona ein weiteres sportliches Ausrufezeichen. Unterstützt wurden die beiden in den vergangenen Wochen mit vielen Trainingseinheiten von Markus Reisacher, Hannes Rosenow und den Spielerinnen der Damen. (AZ)