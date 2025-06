„Beliebteste Pflegeprofis“: Zentrale Notaufnahme am Klinikum Landsberg nimmt an Wettbewerb teil

Das Team der Zentralen Notaufnahme (ZNA) am Klinikum Landsberg nimmt am Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ teil. Dieser wird bereits zum fünften Mal vom Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) ausgerichtet, um „die außerordentliche Leistung aller Pflegekräfte öffentlich wertzuschätzen und ihnen die Anerkennung zu geben, die sie tagtäglich verdienen“, wie es auf der Webseite heißt.

Bundesweit haben sich laut einer Pressemitteilung des Klinikums Landsberg 3092 Pflegeprofis angemeldet – es winken Preisgelder und eine Siegerehrung in Berlin. Unter allen Nominierten werden die Siegerinnen und Sieger in den 16 Bundesländern gesucht.

Warum die Landsberger ZNA am Wettbewerb teilnimmt? Das erklärt der Pflegerische Leiter, Andreas Schollenberger, der sein Team nominiert hat, so: „Die ZNA in der Basisversorgung ist ein Ort, an dem das Leben in all seiner Komplexität und Vielfalt auf engstem Raum zusammenkommt. Wir sind Strategen des Chaos, schnelle Helfer in der Not, switchen in Sekunden vom Säugling zum Senior, vom psychiatrischen Notfall zum Intoxikierten, von der Schwangeren zum Schlaganfall: mit unserem riesigen Maßnahmenkoffer voller verschiedener Werkzeuge und Strategien für alle Situationen und Patientengruppen.“ Das Team halte zusammen, habe ein dickes Fell und liebe diesen Job, so Schollenberger.

Für das Team der Landsberger ZNA kann im Internet abgestimmt werden. Foto: Klinikum Landsberg

Im Internet unter www.deutschlands-pflegeprofis.de kann für das Team „ZNA Klinikum Landsberg“ abgestimmt werden. Fast 500 Stimmen hat das ZNA-Team bereits und liefert sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit anderen nominierten Pflegekräften aus ganz Deutschland, heißt es in der Pressemitteilung des Klinikums. Das Voting läuft bis Freitag, 11. Juli. (AZ)