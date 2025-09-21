Die 25. ist die schönste Landsberger Kunstnacht bislang

Wer durch die Straßen schlendert, ob nun am ULP-Gelände, am Infanterieplatz oder über den Hauptplatz, muss einfach beeindruckt sein. Landsberg hat für die 25. Lange Kunstnacht alles gegeben. Eine optische Flut an Eindrücken (ohne erschlagen zu werden) ist an diesem Abend geboten, mit vielen künstlerischen Höhepunkten und einem Rathaus, das so schön illuminiert wurde, dass es wohl das meistfotografierte Objekt an diesem Abend war.

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86899 Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kunstnacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis