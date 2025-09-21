Icon Menü
Die 25. ist die schönste Kunstnacht in Landsberg bislang

Kommentar

Die 25. ist die schönste Landsberger Kunstnacht bislang

Eine Sommernacht voller Inspiration und guter Laune. Die Kunstvielfalt in diesem Jahr war beeindruckend.
Alexandra Lutzenberger
Von Alexandra Lutzenberger
    Leuchtendes Blau: Graffiti am ULP-Gelände in der Langen Kunstnacht. Einfach wunderschön.
    Leuchtendes Blau: Graffiti am ULP-Gelände in der Langen Kunstnacht. Einfach wunderschön. Foto: Christian Rudnik

    Wer durch die Straßen schlendert, ob nun am ULP-Gelände, am Infanterieplatz oder über den Hauptplatz, muss einfach beeindruckt sein. Landsberg hat für die 25. Lange Kunstnacht alles gegeben. Eine optische Flut an Eindrücken (ohne erschlagen zu werden) ist an diesem Abend geboten, mit vielen künstlerischen Höhepunkten und einem Rathaus, das so schön illuminiert wurde, dass es wohl das meistfotografierte Objekt an diesem Abend war.

