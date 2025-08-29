Die Arbeitslosenquote im Landkreis Landsberg steigt

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Landsberg im August gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit Weilheim hervor. 2240 Menschen waren demnach arbeitslos gemeldet, 89 Personen mehr als im Juli und 76 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,2 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote ebenfalls bei 3,2 Prozent.

Im August meldeten sich laut der Agentur für Arbeit Weilheim insgesamt 571 Personen arbeitslos. Davon kamen 267 Personen direkt aus der Erwerbstätigkeit. 485 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 200 eine Erwerbstätigkeit auf. Die Unternehmen im Landkreis Landsberg suchen weiterhin Mitarbeitende: 181 Stellen wurden im August neu gemeldet: 37 weniger als im Vormonat, aber 16 mehr als vor einem Jahr. Damit befanden sich 1170 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Auch im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Weilheim, der neben dem Kreis Landsberg die Landkreise Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Starnberg und Weilheim-Schongau umfasst, ist im August die Arbeitslosigkeit gestiegen. 13.999 Menschen waren nach Angaben der Agentur für Arbeit Weilheim arbeitslos gemeldet, 613 Personen mehr als im Juli und 843 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,5 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,3 Prozent. (AZ)