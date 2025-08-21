Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt: Nach dem Blitzeinschlag gibt es noch einiges zu tun

Ein extrem lauter und anhaltender Donner schreckte am vergangenen Samstagmorgen viele Landsbergerinnen und Landsberger auf. Ein Blitz hatte in den Turm der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt eingeschlagen – mit weitreichenden Folgen. Das Turmkreuz wurde beschädigt und in der Kirche fiel der Strom aus. Auch wenn es Tage danach noch einiges zu reparieren gibt: Der Betrieb könne – wenngleich aktuell noch ohne Licht – normal weitergeführt werden, informiert Stadtpfarrer Michael Zeitler auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die Uhrzeit des Blitzeinschlags, der zu einem völligen Ausfall der Stromversorgung in der Kirche führte, kann Stadtpfarrer Zeitler genau benennen: 8.20 Uhr, denn „um diese Zeit ist die Turmuhr stehen geblieben“. Der durch den Einschlag angerichtete Schaden ist beträchtlich, wenngleich es auch gute Nachrichten zu übermitteln gibt. Denn laut Zeitler funktioniert inzwischen die Orgel wieder. Damit können die weiteren Konzerte des Landsberger Orgelsommers stattfinden. Das am vergangenen Samstag für 11.15 Uhr geplante Konzert mit dem Leutkircher Regionalkantor und früheren Dießener Kirchenmusiker Franz Günthner hatte abgesagt werden müssen.

Die Uhr und die Glocke funktionieren noch nicht wieder

Das Licht in der Kirche funktioniere hingegen noch nicht – ebenso wie die Glocke und die Uhr, berichtet Michael Zeitler. Insgesamt müsse also „noch einiges gemacht werden.“ Man taste sich Schritt für Schritt vor, sagt der Stadtpfarrer, und hole die Techniker in den erforderlichen Fachbereichen.

Eine sichtbare Folge des Blitzeinschlags ist, dass das Turmkreuz der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt beschädigt wurde. Von den drei Kugeln, die das linke, obere und rechte Ende des Kreuzes umfassen, wurde eine zerbrochen. Ein Teil davon fiel offenbar herunter, ist bisher aber nicht wieder aufgetaucht. Das Kreuz auf dem rund 70 Meter hohen Turm zu reparieren, dürfte ohnehin eine Herausforderung sein. „Das müssen wir uns näher anschauen und überlegen, wie wir es instand setzen können“, sagt Michael Zeitler.