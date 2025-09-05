Die BILL Art Künstler freuen sich auf die Lange Kunstnacht

Hinter dem Label „BILL Art“ verbergen sich besondere Einzelstücke, die zum Teil liebevoll neu angefertigt, beziehungsweise aus gespendeten Dingen im Rahmen des Upcyclings aufgehübscht oder umgestaltet werden. Die BILL Art-Werkstatt gehört zur Beschäftigungsinitiative Landsberg am Lech GmbH (BILL), in der Personen mit zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, diversen Handicaps, unterschiedlichen Einschränkungen, oder psychischen Erkrankungen, in verschiedene Arbeitsprozesse eingebunden werden und sich so einer Gemeinschaft zugehörig fühlen. Eine sinnvolle Tagesgestaltung ermöglicht es ihnen, sich zu stabilisieren und wieder Anschluss in der Gesellschaft zu finden.

Das selbstständige Arbeiten wird gefördert und je nach Maßnahme eine Wiedereingliederung in den öffentlichen Arbeitsmarkt begleitet. Dabei gestaltet sich die Zielsetzung individuell. Viele haben Ausgrenzung und Isolation erlebt und finden nun an unterschiedlichen Beschäftigungsplätzen in geschütztem Rahmen die ihren Fähigkeiten entsprechenden Alternativen, sich einzubringen. Sei es in der Warenannahme mit Überprüfung der gespendeten Gegenstände, im Lager, im Kontakt mit Kunden im Kaufhaus der schönen Dinge, sowie in der Holz- oder Kreativwerkstatt. In diesen Werkstätten entstehen außergewöhnliche Unikate, die während der langen Kunstnacht am Samstag, 20. September, ab 18.30 Uhr bestaunt und erworben werden können.

„Dann ist immer sehr viel Betrieb bei uns“, berichtet Betina Ahmadyar, Leiterin des Mehrgenerationenhauses (MGH). Zusammen mit Dr. Cornelia Leutschaft, pädagogische Einrichtungsleiterin von BILL, präsentiert sie, in dem Raum der Begegnungsstätte Kratzertreff, in der Hubert-von-Herkomer-Straße, vorab eine kleine Auswahl der während der Langen Kunstnacht angebotenen Objekte. „Wenn passende Einzelstücke gespendet werden“, verrät Cornelia Leutschaft, „hört sie aus der Werkstatt, in der manchmal bis zu 25 Personen, oft stundenweise, beschäftigt sind, ein fröhliches, „daraus machen wir was für die Lange Kunstnacht“. Es werde quasi das ganze Jahr über, mit großem Eifer und Gespür für die schönen Dinge, auf die Lange Kunstnacht hingearbeitet.

Ein besonders dekorativer Einrichtungsgegenstand ist ein hölzernes Eckregal. Es entwickelte sich nach dem Abschleifen und einem Anstrich nach einem harmonischen Farbkonzept zu einem äußerst zierenden, zart pastellfarbenen Möbelstück. Handwerklich geschickte, fantasievolle Mitarbeiter, die mit einer Nähmaschine umgehen können, haben bequeme und doch exklusive Hausschuhe in dezenten Farben gefertigt. Große, bunte Plastikeinkaufstaschen wurden ideenreich weiterverarbeitet. Daraus entstanden hübsche, kleine Kosmetiktäschchen.

Ein besonderer Hingucker ist der rosa-lilafarbene Hut, bei dessen Fertigung zwischen die Stäbchen nach einem besonderen Verfahren, wegen der Stabilität, ein dickerer Faden eingehäkelt wurde. Auch die netten Vogelhäuschen, für die Bretter aus unbehandeltem Holz zugeschnitten und wetterfest gemacht werden, sind sehr beliebt, „besonders weil sie gerne von Kohlmeisen bezogen werden“, erzählt Betina Ahmadyar.

Hocker zum Draufsitzen, wie vom Designer, Bilder zum Aufhängen, wie von großen Künstlern, kleine Gegenstände zum Hinstellen, die täglich Freude bringen, hier können zahlreiche Bedürfnisse befriedigt werden, alles im Sinne der Nachhaltigkeit und des kleinen Geldbeutels.