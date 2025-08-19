Die Entleerung der BRK-Altkleidercontainer läuft wieder planmäßig

Das Bayerische Rotes Kreuz (BRK) Landsberg gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Entleerung der Altkleidercontainer im Landkreis wieder regulär stattfindet. In den vergangenen Wochen kam es zu Verzögerungen und teils überfüllten Containern. Daher bittet das BRK um Entschuldigung.

Grund für die Verzögerungen waren demnach Personalengpässe bei einem externen Dienstleister, der für die Abholung und Entsorgung der Kleidung verantwortlich ist. Das BRK Landsberg hat laut der Pressemitteilung in den vergangenen Wochen eng mit dem Dienstleister zusammengearbeitet, um die Situation schnellstmöglich zu beheben. „Wir freuen uns, dass die Abholung der Kleiderspenden nun wieder planmäßig verläuft und die Container geleert werden“, so BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner.

Säcke sollen nicht neben den Containern abgestellt werden

Das BRK Landsberg appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, die Sammelcontainer sachgemäß zu nutzen, heißt es in der Pressemitteilung. Um die Altkleidersammlung effizient zu gestalten und die Qualität der Spenden zu gewährleisten, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

Nur tragbare Kleidung spenden: Die Container sind ausschließlich für gut erhaltene, saubere und tragbare Kleidung gedacht. Hochwertige Textilien können auch direkt in den Kleiderläden des BRK Landsberg abgegeben werden.

Kein Restmüll: Stark verschmutzte, kaputte oder unbrauchbare Textilien gehören in den Restmüll. Dies entspricht den geltenden deutschen und europäischen Entsorgungsrichtlinien und ist auch weiterhin die korrekte Vorgehensweise.

Kleidung verpacken: Spenden sollten immer in gut verschlossenen Säcken in die Container geworfen werden, um sie vor Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen.

Volle Container meiden: Ist ein Container voll, sollten Spenden bis zur nächsten Entleerung zu Hause aufbewahrt oder bei einem der örtlichen Wertstoffhöfe abgegeben werden. Die Abstellung von Säcken neben den Containern ist zu vermeiden.

In Sichtweite der Geschäftsstelle des BRK an der Max-Friesenegger-Straße lagen unlängst Altkleider und Restmüll rund um die überfüllten Sammelcontainer. Foto: Christian Rudnik (Archivfoto)

Die Urlaubszeit führt zu Personalengpässen

Die Altkleidersammlung ist laut der Pressemitteilung ein wichtiger sozialer und ökologischer Beitrag des Bayerischen Roten Kreuzes, doch für die Entsorgung und Abholung der Kleidung sind externe Dienstleister verantwortlich. Sollten Container wieder einmal überfüllt sein, sind die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, auf die Sammelstellen der naheliegenden Wertstoffhöfe auszuweichen.

In Sichtweite der Geschäftsstelle des Roten Kreuzes (BRK) lagen unlängst Altkleider und Restmüll rund um die überfüllten Sammelcontainer, die der BRK-Kreisverband dort aufstellen hat lassen. An etlichen Stellen im Landkreis war die Situation ähnlich. Im Landkreis Landsberg bietet das BRK rund 50 Stellplätze an. „Wir stellen die Logistikflächen zur Verfügung“, sagte Andreas Lehner gegenüber unserer Redaktion. Die Container seien Eigentum der Verwerter-Firma, die mit dem Namen des Roten Kreuzes werben dürfe. Deren Personalengpässe sind unter anderem auch auf die Urlaubszeit zurückzuführen. (AZ)