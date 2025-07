Vor 150 Jahren gründeten sieben Männer die Feuerwehr Pitzling

Sieben Männer aus Pitzling gründeten am 6. März 1875 die „Freiwillige Feuerwehr Pitzling“ zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Die Gründungsurkunde des bayerischen Landes-Feuerwehr-Verbandes bestätigt das. Und so feiert heuer auch die Feuerwehr des Landsberger Stadtteils ihr 150-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsfeier mit Festzelt, Kinderprogramm und Livemusik findet am Samstag, 26. Juli, statt.

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Andreas Melder, hat für die Festschrift eine Chronik verfasst und blickt darin auf wichtige Ereignisse zurück. Wie den 25. November 1925, als unter Kommandant Georg Reiber das 50-jährige Stiftungsfest der Feuerwehr gefeiert wurde. Nach den Feierlichkeiten in der Kirche und am Kriegerdenkmal wurde das Fest durch eine Meldung über einen Brand in Stoffen unterbrochen. Sofort rückte die gesamte Mannschaft im Eiltempo in den Nachbarort aus. „Nachdem sie ihrer Pflicht nachgekommen waren, setzten sie das Fest in vollem Umfang fort“, schreibt Melder.

Icon Vergrößern Das erste bekannte Mannschaftsbild der Feuerwehr Pitzling entstand bei der Einweihung einer neuen Tragkraftspritze im Jahr 1962. Foto: Archiv Feuerwehr Pitzling Icon Schließen Schließen Das erste bekannte Mannschaftsbild der Feuerwehr Pitzling entstand bei der Einweihung einer neuen Tragkraftspritze im Jahr 1962. Foto: Archiv Feuerwehr Pitzling

In den Anfangsjahren war das Feuerwehrgerätehaus oberhalb der alten Schmiede untergebracht. Da es zu eng und baufällig wurde, richtete man einen Raum in der „Alten Schule“ für die Feuerwehr ein. Durch den Verkauf der „Alten Schule“ im Jahr 1977 musste eine neue Unterkunft gefunden werden. Als zentraler Standort bot sich ein Anbau an die Schule an. Ein Jahr später zog die Feuerwehr dort in das neue Gebäude ein.

Das erste Funkgerät in einem Fahrzeug gab es 1984

1984 wurde das Fahrzeug der Feuerwehr erstmals mit einem Funkgerät ausgestattet. In den folgenden Jahren nahm die Zahl der aktiven Feuerwehrmänner ab. Deshalb wurde beschlossen, auch Frauen in den aktiven Dienst aufzunehmen. Nach einer Übung im März 1996 traten zehn Frauen ein. In den Jahren 2008 und 2009 wuchs die Jugendgruppe dank des Einsatzes von Paul Müller und Charlie Huber deutlich an. Insgesamt traten 17 neue Jugendliche der Wehr bei.

Icon Vergrößern Im Jahr 2004 wurde ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug im Rahmen eines Dorffests gesegnet. Foto: Archiv Feuerwehr Pitzling Icon Schließen Schließen Im Jahr 2004 wurde ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug im Rahmen eines Dorffests gesegnet. Foto: Archiv Feuerwehr Pitzling

Der bisherige Schulungsraum wurde wegen steigender Mitgliederzahlen zu klein. Unter der Leitung des damaligen Kommandanten Rudolf Robl entstand 2016 ein Anbau an der Nordseite des Feuerwehrhauses. Im selben Jahr wurde der Feuerwehrverein gegründet und zwei Jahre später mit dem Verein „Aktive Dorfgemeinschaft Pitzling“ ein gemeinsamer Stadel gebaut. Das Gebäude dient allen Pitzlinger Vereinen als Lagerraum.

Seit 2024 hat Pitzling ein wasserführendes Ensatzfahrzeug

Im Jahr 2024 ergab sich durch den Feuerwehrbedarfsplan die Vorgabe, dass jede Ortschaft über ein wasserführendes Fahrzeug verfügen soll. Nach einer Fahrzeugneubeschaffung bei der Feuerwehr Landsberg erhielt Erpfting ein LF 20. Das dort bis dahin eingesetzte TSF-W wurde an die Feuerwehr Pitzling übergeben. Damit stand in Pitzling erstmals ein wasserführendes Einsatzfahrzeug zur Verfügung.

Die Jubiläumsfeier mit Festzelt, Kinderprogramm und Livemusik findet am Samstag, 26. Juli statt. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in St. Johann Baptist, dem sich ein Festzug anschließt. Danach wird im Festzelt an der ehemaligen Schule gefeiert.