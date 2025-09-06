Die Gegenwartskunst in einem altem Gemäuer

„Kunst definiert für mich Freiheit, aber auch die Realität, wie ich sie sehe“, so interpretiert Samuel Storhas seine Malerei, mit der er mittels individueller Symbolik und dynamischen Hintergründen die spektakulären, aber auch düsteren Seiten unserer Welt abbildet. Hinter einer unauffälligen Tür im historischen Gewölbekeller in der Herzog-Ernst-Straße 179 b ist der sympathische Künstler mit seiner jungen Familie, sowie zwei seiner Arbeiten anzutreffen. Das mitgebrachte Ölbild und die Fotografie stellt er dort unter anderem während der Langen Kunstnacht am Samstag, 20. September, ab 18.30 Uhr aus. Der Lager- und Kühlraum gehört zu einem ehemaligen Stadtmauerturm und ist ansonsten nur bei Stadtführungen auszumachen. Früher fanden hier manchmal wilde Partys statt, erzählt eine Nachbarin.

„Der Raum diente einst als Kohlenkeller einer alten Schmiede“, berichtet Samuel Storhas, der hier bis zur Langen Kunstnacht noch etwas Hand anlegen muss, um für seine Öl- und Acrylmalereien, sowie seine Fotografien ein ansprechendes Ambiente zu schaffen. „Die lange Kunstnacht ist eine gute Gelegenheit, um auf mich und meine Kunst aufmerksam zu machen“, so der 28-Jährige, der mit seiner Frau und bald drei Kindern in Landsberg wohnt und bei den Stadtwerken als Parkwächter in der Schlossberggarage tätig ist. Bereits in den letzten Jahren hat er an der Langen Kunstnacht teilgenommen und auch schon die eine oder andere seiner aktuellen, künstlerischen Positionen verkauft.

Im Gewölbekeller Herzog-Ernst-Straße in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Seit dreieinhalb Jahren beschäftigt sich der Autodidakt intensiv mit der Malerei und Fotografie, setzt eigene Ideen um, reflektiert aktuelle Themen, probiert verschiedene Techniken aus und will aus gemachten Fehlern immer wieder neu lernen. Sich selbst beschreibt er nach einem Zitat von Pablo Picasso: „Die Malerei ist stärker als ich, sie zwingt mich zu machen, was sie will.“ Mysteriöse Objekte bearbeitet er mit Vorliebe in Schwarz/Weiß. Wie ein Tornado, dessen Kreise sich in Öl auf Leinwand um den Mittelpunkt, das Auge, drehen. Mit dem Motiv will er nicht nur das Gefühl, sondern auch das Gespür dafür rüberbringen.

Als „Zeit für Veränderung“, bezeichnet er seine individuelle Herangehensweise. „Meine Gefühlslage und meine Gedanken lasse ich stets in die Bilder miteinfließen“. Bereits während seiner Schulzeit habe ihn Kunst begeistert, jedoch habe er sie meist aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, als seine Lehrerinnen und Lehrer, die nur bestimmte, eindeutig detaillierte Bilder sehen wollten. Einmal, als er sich selbst und all das, was in ihm steckte, ausprobieren wollte, habe er im Kunstunterricht dafür eine glatte Fünf kassiert, mit dem Hinweis auf Themenverfehlung.

Kunst definiert er mit viel persönlicher Freiheit, die er innerhalb seiner Familie ausreichend bekommt. „Ich habe eine coole, tolle Frau, die großes Verständnis dafür aufbringt“, erzählt der Künstler. Während der Langen Kunstnacht präsentiert er fünf aktuelle Gemälde, auf die man gespannt sein darf, zwei großformatige und drei kleinere Arbeiten. Wie den lila/weißlichen „Meteorregen“ in dem ihm eigenen „abgespacten“ Stil. Auch sieben Fotografien werden dabei sein, wie der „Rote Platz in Sankt Gallen“, den er vorab präsentiert. Er hat den besonderen Charakter und die Lichtstimmung der rund um die Uhr zugänglichen Businessoase, auf der sich ein roter Teppich aus Kunststoffgranulat wie in einer Lounge ausbreitet, mit seiner Kamera eingefangen. Ein wie ein Vollmond darüber schwebender Leuchtkörper gibt dem Szenario einen leicht mystischen Charakter.