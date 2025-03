In Geltendorf werden aus Klassenzimmern Lernwohnungen

Das Geltendorfer Schulgebäude platzt aus allen Nähten. Verstärkt wird die Raumnot durch steigende Kinderzahlen und den ab 2026 sukzessive eintretenden Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung für die Grundschulkinder. Wie die Raumnot gelöst werden kann, hat jetzt den Gemeinderat beschäftigt. Dabei will das Gremium ohne den anfangs in Betracht gezogenen getrennten Neubau etwa am Bürgerhaus für die Nachmittagsbetreuung auskommen. Stattdessen wird eine „synergetische, zeitgemäße Mehrfachnutzung des aktuellen Raumbestands“ angestrebt, wie es Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP) ausdrückt. Auch ohne Neubau wird die Grundschule zur bislang teuersten Baustelle der Gemeinde.

„Wenn sich Pädagogik, Architektur und Ausstattung verbinden, gelingt echte Schulentwicklung.“ Mit dieser Vision entwickelt das Projektteam des Büros LernLandschaft aus dem mittelfränkischen Röckingen zukunftsfähige Nutzungskonzepte für Schulen. Dieses Beratungsunternehmen hatte vom Gemeinderat 2023 den Auftrag zur Erarbeitung eines Nutzungs- und Raumkonzepts erhalten, das jetzt vorgestellt wurde. Der Leitfaden, ein erläuterndes Raumfunktionsbuch und die entsprechende Machbarkeitsstudie bilden die Grundlage für dieses von dem Gemeinderat nun einstimmig beschlossene Projekt.

Das Schulgelände wird nicht nur von Kindern und Pädagogen genutzt

Entscheidend bei der ersten Vor-Planungsphase war vor allem, die Anforderungen und Wünsche der Nutzergemeinschaft zu kennen und zu berücksichtigen. Dafür setzten sich alle Nutzer des Schulgebäudes (Schule, Gemeindekindergarten und -Hort, Mittagsbetreuung „Rabennest“, Musikschule, zum Teil auch Vertreter der Elternbeiräte und des TTC Geltendorf sowie einige Gemeinderäte) bei sieben Workshops an einem Tisch.

Dem Leitsatz der Schule „Miteinander lernen - miteinander fröhlich sein“ folgend, werden im Rahmen der Baumaßnahmen statt traditioneller Unterrichtszimmer jetzt sogenannte „Lernwohnungen“ realisiert. Diese sollen das „Wir-Gefühl“ in modernen Klassenräumen mit Gemeinschafts- und Differenzierungsbereichen fördern. Diese transparenten, interaktiven „Ermöglichungsräume“ sollen den gesamten Tagesablauf für Kinder und pädagogisches Betreuungspersonal erheblich erleichtern. In seiner jüngsten Sitzung setzte der Gemeinderat dafür einstimmig einen Kostenrahmen von maximal 14 Millionen Euro - die bisher größte Investition für die Gemeinde Geltendorf.

Der Gemeindekindergarten soll dort bleiben, wo er ist

Bei der Ausschreibung der Architektenleistungen sollen folgende Punkte beachtet werden: Das beschlossene pädagogische Raumfunktionsbuch, der entwickelte Leitfaden der Nutzer und die funktionale Machbarkeitsstudie bilden die Grundlage der Ausschreibung. Der Bestand soll soweit möglich (insbesondere der neuere Gebäudeteil) genutzt werden. Eingriffe sind dabei auf ein Minimum zu reduzieren. Räumlichkeiten sollen maximal mehrfach verwendet werden. Der Gemeindekindergarten verbleibt in den derzeitigen Räumlichkeiten. Die benötigte Interimslösung soll vom Aufwand her so klein wie möglich gehalten werden (Umbau im Betrieb).

Bürgermeister Robert Sedlmayr, Verwaltungsleiter Patrick Naumann und die Kindergarten- und Schulreferenten des Gemeinderats, Johanna Rill und Reinhold Lutzenberger, sind sich, wie es heißt, sicher, „dass dieses Projekt ein starkes Zeichen für die Zukunft der Gelterndorfer Grundschüler setzt. Eine Chance für moderne Bildung und Betreuung in einer sich ständig ändernden Gesellschaft, die Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte vor immer neue Herausforderungen stellt.“