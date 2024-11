Die Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit im BRK Landsberg feiert zehnten Geburtstag

Zahlreiche Ehrenamtliche und geladene Gäste wie die BRK-Vizepräsidentin Brigitte Meyer, die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler und der zweite Bürgermeister der Stadt Landsberg nahmen an den Feierlichkeiten zum zehnten Geburtstag der Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit im BRK Landsberg teil. In den Grußworten und der Festrede der Vizepräsidentin gab es viel Lob und Anerkennung für die vielfältigen Betätigungsfelder der WuS und das großartige Engagement der 187 ehrenamtlich Tätigen.

Marianne Asam ließ in Bildern die letzten zehn Jahre Review passieren und stellte kurz die neuen Projekte für das kommende Jahr vor. Höhepunkt des Abends war die Ehrung zahlreicher Ehrenamtlichen für ihre langjährige Mitarbeit. Gelegenheit zum Austausch und zur Begegnung gab es abschließend am Buffet. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Jelena Stojkovic am Klavier.