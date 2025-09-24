Daniela Groß fordert Landrat Thomas Eichinger heraus

Weiblich, jung, grün – mit Daniela Groß schickt der Kreisverband der Grünen seine Landratskandidatin ins Rennen. Ihre Wahl bei der Aufstellungsversammlung im „Waitzingers“ in Landsberg fiel einstimmig aus

Könnte der Landkreis Landsberg erstmals eine Frau an der Spitze bekommen? Landrat Thomas Eichinger (CSU) stellt sich zur Wiederwahl bei den Kommunalwahlen am 8. März, der gleichzeitig auch Weltfrauentag ist. Mit der 36-jährigen Grünen-Politikerin Daniela Groß bekommt er nun eine Gegenkandidatin. Ihre Partei sprach sich einstimmig für die Landsbergerin aus, die bereits Kreisrätin und Stadträtin ist. Der Platz im Nebenraum wurde knapp, rund 60 Personen waren zur Aufstellungsversammlung gekommen, darunter 44 Wahlberechtigte. Weitere Kandidaten gab es nicht, und so wurde die Groß einstimmig gewählt.

Daniela Groß möchte im Landkreis Landsberg neue Wege einschlagen

In ihrer Rede ließ die Verwaltungswirtin und zweifache Mutter keinen Zweifel daran, dass sie neue Wege einschlagen will. Der Landkreis brauche nach zwölf Jahren eine neue Stimme, eine, die nicht über die Menschen hinweg entscheide, sondern mit ihnen, so Groß. Mit Blick auf das Bürgerbegehren zum Landratsamt-Neubau am Penzinger Feld sagte sie, dass sie die Menschen in den Mittelpunkt stellen wolle und nicht Prestigeprojekte. „Ich stehe für eine Politik, die nicht für sich selbst arbeitet, sondern für die Menschen, die sie gewählt haben“, signalisierte Groß Bürgernähe. Diese will sie auch im Wahlkampf suchen: „Ich will in jeder Gemeinde Haustürwahlkampf machen.“

Groß nannte als Schwerpunkte, für die sie sich einsetzen will, einen flächendeckenden, klimafreundlichen Nahverkehr, der „echte Alternativen zum Auto bietet.“ Die Bahnhöfe Geltendorf, Kaufering und der Busbahnhof Landsberg sollen zu Stoßzeiten mindestens im Halbstundentakt erreichbar sein. Groß will sich auch weiterhin für Frauenthemen starkmachen, bessere Betreuungsangebote für Kinder schaffen, eine familienfreundliche Infrastruktur und bis 2030 soll es im Landkreis Landsberg ein eigenes Frauenhaus geben.

Mit Daniela Groß (Zweite von links) freuten sich (von links) Martin Erdmann (Sprecher Kreisvorstand), Landtagsabgeordneter Gabriele Triebel und Andrea Thormählen (Sprecherin Kreisvorstand) Foto: Thorsten Jordan

Im Landratsamt selbst will sie alltagstaugliche und bürgernahe Strukturen schaffen. Dabei soll das Amt dezentral bleiben, jedoch soll es umstrukturiert werden. Derzeit sei das Sozialamt im Industriegebiet und damit für viele schlecht erreichbar, so Groß, die das Sozialamt sowie das Jugendamt zurück in die Innenstadt holen will. Die Zulassungsstelle solle dagegen mit ausreichend Parkplätzen außerhalb liegen. Groß gehört dem Verwaltungsrat des Landsberger Klinikums an, steht, wie sie sagte, voll hinter den Erweiterungsplänen und will sich weiterhin für eine gute Gesundheitsversorgung des Landkreises einsetzen.

Zur Gasbohrung in Reichling hat Daniela Groß eine klare Meinung

Auf die Frage, wie sie sich gegen die Gasbohrung in Reichling einsetzen wolle, antwortete Groß, dass fraktionsübergreifend über die Fraktionen der Grünen, der CSU, der ÖDP und der UBV demnächst ein Antrag im Kreistag gestellt werde, in dem sich diese Fraktionen gegen die Gasbohrung und Vergabe von Grundstücken des Landkreises für die Bohrung aussprechen.

Daniela Groß absolvierte ein duales Studium zur Verwaltungswirtin bei der Stadt Landsberg und ist über Stationen beim Landratsamt München und dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz nun Leiterin des Ordnungsamts in Türkheim. Seit der Kommunalwahl 2020 sitzt sie für die Grünen in Stadt- und Kreistag. Zudem ist die 36-Jährige im Vorstand des Initiativkreises Frauenhaus Landsberg.