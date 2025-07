Schreiner-Wettbewerb: Ein Babykorb aus Kirsche macht das Rennen

„Sweet Cherry“, das ist im nachfolgend beschriebenen Text nicht etwa eine zuckersüße Kirschspeise, ein Kirschkuchen für Leckermäuler. Obwohl die Nutzerin, der Nutzer sich möglicherweise schon so fühlt: „Sweet Cherry“ hat Vreni Häuserer ihr Gesellenstück, einen Babykorb aus Kirsche geölt, genannt und damit nicht nur bei der Gesellenprüfung gepunktet. Beim jährlich vom Tischler- und Schreinerhandwerk ausgelobten Gestaltungswettbewerb „Die Gute Form“ erreichte sie mit dem schaukelbaren Korb den ersten Platz auf Innungsebene Landsberg.

Für Vreni Häuserer und ihr Stück geht es demnächst zum Wettbewerb auf Landesebene. Von dort gibt es bei Erfolg den Sprung auf die Bundesebene. Der Wettbewerb solle den Nachwuchs motivieren, sich frühzeitig mit der möglichst zeitgemäßen Gestaltung ihres Gesellenstücks auseinanderzusetzen und diese dann in der Werkstatt gemeinsam mit ihrem Lehrherrn umsetzen. Das erklärte Innungsobermeister Dietmar Kreitner bei der Siegerehrung inmitten aller öffentlich ausgestellten, diesjährigen Gesellenstücke in den Beruflichen Schulen Landsberg. Großer Dank gehe in dem Zusammenhang an die Ausbilder. Die Landsberger Innung sei hier sehr gut aufgestellt.

Die Juroren aus unterschiedlichen Bereichen bewerten anonym

Bei „Die Gute Form“ zählt laut Kreitner nur das Design, die jeweils drei Juroren aus unterschiedlichen Bereichen bewerten anonym. Die Verarbeitung werde für die Gesellenprüfung beurteilt. Dass bayerische Innungssieger oft auch auf den nächsten Ebenen erfolgreich abschneiden, sei auch dem „Berufsgrundschuljahr“ zu verdanken, das es nur in Bayern gibt. Ein Jahr lang lernen zukünftige Schreinerinnen und Schreiner in der Berufsschulwerkstatt technische Raffinessen, können beispielsweise Programme für kleine CNC-Maschinen erarbeiten und Modelle gestalten. So wie Samira Wanitschke, die mit einem Partner eine „Clock“ aus rotem Kunststoff gefertigt hat: Im großen, mittigen O sind analoges Uhrwerk und Zeiger, die anderen Buchstaben sind nach Graffiti-Art angeordnet. Ihre Uhr war zusammen mit weiteren ganz unterschiedlich gestalteten Uhren in der für Publikum geöffneten Werkstatt zu sehen.

„Ich wollte etwas machen, was ein Familienerbstück werden kann“, sagt die Siegerin über ihr Gesellenstück. Anregung sei auch der Beruf ihrer Schwester, einer Hebamme gewesen. Über die sichtbar aufwendige Verarbeitung des Babykorbs sagt Vreni Häuserer: Offiziell seien 80 Stunden für die Arbeit vorgeschrieben, sie habe nahezu doppelt so viel Zeit gebraucht. Die kleinen Verbindungsstücke zwischen den Teilen aus Kirsche sind aus Birke: „Weil ich aus Birkland stamme“. Jetzt gehe es erstmal für zwei Monate nach Namibia, wo eine ihrer Großmütter herstamme und wo auch immer noch Verwandte leben. Danach werde sie dem Handwerk sicher treu bleiben, glaubt Vreni Häuserer, allerdings nicht als Bau- oder Möbelschreinerin. „Mich würde Modellbau oder Bühnenbild interessieren.“

Die Geehrten Belobigungen erhielten: Lukas Müller für einen Schreibtisch in Nussbaum, Ausbildungsbetrieb 3C-Carbon, Paula Heilrath, Beistelltisch in Nussbaum, Ausbildung bei Schreinerei Straus und Michael Holl, Sekretär in Zirbe, Ausbildung bei Schreinerei Zeit. Die Gewinner beim Wettbewerb „Die Gute Form“: 3. Platz Enya Heldt (Holzanstalt Hähr) für Servierwagen in Eiche „Rollende Raffinesse“, 2. Platz Felix Lechner (Holz & Raum Dosch) Gewürzregal in Kirsche, 1. Platz Vreni Häuserer (Schreinerei Ostner) Babykorb in Kirsche „Sweet Cherry“. (löbh)