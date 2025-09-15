Die Hallingers spenden für den Ellinor-Holland-Kunstpreis in Landsberg

Karin und Patrick Hallinger fiebern schon daraufhin, denn sie lieben es, wenn sich kreatives Flair in der Stadt ausbreitet und bei der Langen Kunstnacht am Samstag, 20. September, ab 18.30 Uhr alle eine Bühne erhalten, vom Neuling bis zum internationalen Künstler. „Das ist für uns immer sehr emotional“, sagt Karin Hallinger. Das Ehe- und Geschäftsführerpaar bezeichnet sich als kunstbegeistert, „wobei wir durchaus unterschiedliche Geschmäcker haben“, räumt Karin Hallinger mit einem Schmunzeln ein.

Teil der Landsberger Gemeinschaft sein und den Ellinor-Holland-Kunstpreis zu unterstützen, liegt ihr am Herzen. Und so ist Hallingers heuer bereits zum 13. Mal als Sponsor mit dabei und stiftet Geschenke für alle, die die Ellinor-Holland-Kunstpreis-Verleihung zu einem ganz besonderen Ereignis machen. Jedes Geschenk wird individuell verpackt, für all, die einen besonderen Beitrag zu diesem besonderen Abend leisten. Trotz des Umbaus hat auch das Ladengeschäft von Hallingers im Vorderen Anger geöffnet – auch an der Langen Kunstnacht. Dort ist es bereits ein klein wenig adventlich – denn es gibt bereits Lebkuchen. „Die ersten Chargen waren rasch ausverkauft, sodass wir bereits nachbacken“, freut sich Karin Hallinger. Auch einige Neuheiten erwarten die Besucher, zum Beispiel Fruchtsaftgummibärchen mit Schoko-Überzug. Klingt ungewöhnlich, ist aber gerade der Hype, so Hallinger. Erfunden haben diese Kreation ihre Kinder, „aber Erwachsene finden sie auch sehr lecker.“

Bei Hallingers in Bad Wörishofen ist schon Weihnachten

In der Produktion in Bad Wörishofen läuft bereits das Weihnachtsgeschäft auf vollen Touren. Weihnachtspralinen für die Ladengeschäfte, Geschenkbestellungen von Firmen – und bald werden auch die beliebten Nikoläuse wieder einzeln von Hand hergestellt. Seit Kurzem kann auch in Bad Wörishofen eingekauft werden. „Wir haben ein Ladengeschäft mit Werksverkauf eröffnet“, berichtet Karin Hallinger. Sogar viele Kunden aus Landsberg kämen dort nach einem Bummel durch den Kurpark zu einem Einkauf vorbei. Kein Wunder, sind sie dort der Kunst des Schokolademachens noch näher. Verlockend der Gedanke, dass in unmittelbarer Nähe cremige Schokoladenmasse aus hochwertigem Plantagenkakao in 800-Liter-Tanks stundenlang gerührt wird, bis sie anschließend, verfeinert mit weiteren Zutaten wie Zimt oder Nüssen, zu süßen Verführungen verarbeitet wird.