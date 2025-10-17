Ein Roman wie eine Stadtführung durch Landsberg

Die junge Landsberger Autorin Jacqueline Wibmer verwebt in ihrem Roman „Die Künstlerinnen“ die Lebensgeschichten dreier Malerinnen mit der turbulenten politischen Geschichte des beginnenden 20. Jahrhunderts in Deutschland. Als Vorlage dienten ihr die „Malweiber“ im Landsberger Hexenviertel.

In ihrem Debütroman „Beim Aufgang des Mondes“ zeichnete die Landsberger Autorin Jacqueline Wibmer starke Charaktere, eingebettet in die irische Geschichte des späten 19. Jahrhunderts. In ihrem zweiten Buch „Die Künstlerinnen“ bleibt sie in Deutschland, genauer gesagt pendelt sie vorwiegend zwischen München und Landsberg hin und her. Mit der Geschichte der jungen Frauen im beginnenden 20. Jahrhundert, die ihre Rechte einfordern und damit die Gesellschaft herausfordern, wirft sie ein Licht auf die Kunst als Freiraum für persönliche Freiheit.

Als Malweiber betitelt, konnten sie lediglich an der Damenakademie in München, ins Leben gerufen von einem Künstlerinnenverein, die Maltechniken erlernen. In schäbigen, kalten Ateliers, während die prunkvolle Akademie der Bildenden Künste den Männern vorbehalten war. Misstrauisch beäugt von der Gesellschaft, die eigene Familie schämte sich für sie, da sie nicht den vorgezeichneten Weg in Ehe und Familie gingen. Und wäre das nicht genug an Last, saugte der Erste Weltkrieg das Land aus, Inflation, Hungersnot und das Erstarken der rechten Kräfte taten ihr Übriges zur unsicheren Lage.

Neuer Roman aus Landsberg: Ein Tag bringt alles ans Licht

Aufbruch ins Ungewisse stand also am Beginn dieser Emanzipation, und Jacqueline Wibmer schildert präzise, was das bedeutete. Ihr Roman verflicht geschickt die deutsche Geschichte mit den gesellschaftlichen Normen und den Lebensläufen dreier Künstlerinnen. Dabei hält sich die 31-Jährige wo immer möglich an die Fakten, die über sie bekannt sind, schmückt sie gekonnt mit Charakterzügen aus und bettet alles in eine spannende Geschichte. Zwar spielt sich diese innerhalb von 30 Jahren ab, sie aber packt alles in einen Tag. Den einen Tag, der alle drei wieder zusammen und die Wahrheit ans Licht bringt.

„Die Künstlerinnen" heißt der zweite Roman von Jacqueline Weber. Foto: Jacqueline Wibner

Bei ihren historischen Figuren handelt es sich um die 1856 in Illertissen geborene Caroline Kempter, im Roman Lina, Anna Feldhusen, 1867 in Bremen geboren (Anna), und Walburga Lortsch (Wally). Caroline Kempter unterhielt von 1916 bis 1925 im Sommer eine Malschule in Landsberg. Dabei wohnte sie in einem Haus am Schlossberg, am südlichen Ende des Hofgrabens. Als häufiges Motiv diente ihr und ihren Schülerinnen das Hexenviertel, wo sie mit ihren Staffeleien anzutreffen waren. Walburga mit ihren roten Haaren, die Zigarren rauchende Caroline, die weiten Reformkleider der Malweiber und vieles mehr führte dazu, dass die Landsberger sie „Hexen“ schimpften. Daher rührt auch der Name Hexenviertel.

Ein Haus im Landsberger Hexenviertel ist der fiktive Wohnort der Malweiber

Das alles erfuhr Jacqueline Wibmer 2021 bei einer Stadtführung. „Das machte mich neugierig, ich habe weiter recherchiert und 2022 mit dem Schreiben meines Romans begonnen“, erinnert sie sich beim Spaziergang mit unserer Redaktion entlang der alten Gerberhäuser im Hexenviertel. Eines davon auf der Höhe des ehemaligen Geschäfts Glas Krötz hat sie als fiktiven Wohnort ihrer Malweiber bestimmt. Auf vielen Spaziergängen durch Landsberg erkundete sie seitdem die Wege, die ihre Protagonistinnen im Buch gehen, holte sich Details zur Stadtgeschichte aus der Stadtbibliothek und vertiefte sich intensiv in die neuere deutsche Geschichte. So ist ihr Roman Geschichtsunterricht und Charakterstudie zugleich, denn es gelingt der jungen Autorin, die Germanistik studierte, greifbare und vielschichtige Personen zu zeichnen, mit denen man mitfühlen kann. Gleichzeitig ist „Die Künstlerinnen“ ein wichtiges Stück Frauen- und Emanzipationsgeschichte.

Und wo sind nun die vielen Bilder geblieben, die bei den Damenkursen in Landsberg entstanden? Darauf weiß auch Jacqueline Wibmer keine Antwort. Kempter, die vor allem Landschaften, Blumen und Stillleben malte, die königliche Kunstgewerbeschule München besucht hatte und eine Schülerin von Adolf Stäbli war, stellte immerhin im Münchner Glaspalast aus und beschickte Ausstellungen in Berlin, Bremen und der Münchner Sezession. Jedoch sei sie verarmt gestorben und habe keinen großen Namen gehabt, so Wibmer. Fündig wird man in ihrem Heimatort Illertissen: Im „Kempter-Kabinett“ gibt es Werke und persönliche Gegenstände von ihr zu sehen.

„Die Künstlerinnen“ von Jacqueline Wibmer, ISBN 978-3-6951-4320-7, ist erschienen bei Books on Demand.