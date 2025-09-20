Die Landsberger Kunstnacht hat viele Facetten und leuchtet besonders

Die Lange Kunstnacht ist da: Zum 25. Jubiläum bietet das städtische Rahmenprogramm neben einer großen Bandbreite an teilnehmenden Kunstschaffenden und Locations ganz besondere Highlights. Eröffnet wird der Abend am Samstag, 20. September, um 18 Uhr auf dem Hauptplatz von der Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, dem Duo Hochformat und einer Performance der landsberger bühne.

Icon vergrößern Die Landsberger Kunstnacht ist auch außen schön: Hier ein Kopp-Banner. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Landsberger Kunstnacht ist auch außen schön: Hier ein Kopp-Banner. Foto: Christian Rudnik

Auch der Ellinor-Holland-Kunstpreis des Landsberger Tagblatts wird an diesem Abend wieder verliehen. An einen Künstler oder eine Künstlerin für die besondere Qualität der Arbeit in dieser Kunstnacht. Umrahmt wird der Abend im Landsberger Stadttheater (er beginnt um 18.30 Uhr) mit einer Ballettaufführung von Dustin und Beatrix Klein. Dabei wird es in Ausschnitten des Balletts „Dornröschen“ romantisch, es gibt Modern Dance mit Nils Hegner und die neue Choreografie von Dustin Klein mit einer Ode an die Sonne „In to the Sun“ zu sehen. Zuletzt war der Tänzer und Choreograf Dustin Klein durch die Musik von Jean-Baptiste Lully inspiriert. Zu seinen Werken inszenierte sich der französische König Louis XIV als Sonnenkönig. „Daraus entstand in meinem Stück eine Hommage an die Sonne mit ihren Vor- und Nachteilen: einerseits Leben, Freiheit und Genuss, andererseits Hitze, Stress und Tod. Getanzt wird dabei zu einem Mix aus 60er Jahre Psychedelic-Musik und Rokoko-Ballettmusik“, sagt Dustin Klein, der einen Ausschnitt dieser Choreografie zeigen wird. Karten für die Gala gibt es noch an der Abendkasse oder im Reisebüro Vivell.

Icon vergrößern In der Ausstellung „Farbwach“ von links: Ylber Bushati, Stefanie Gülden, Künstler Sandro Kopp, Petra Kapp-Hampel, Maren Köhler und Max Mayrock beim Aufbau der Ausstellung in der Säulenhalle. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Ausstellung „Farbwach“ von links: Ylber Bushati, Stefanie Gülden, Künstler Sandro Kopp, Petra Kapp-Hampel, Maren Köhler und Max Mayrock beim Aufbau der Ausstellung in der Säulenhalle. Foto: Christian Rudnik

Im Foyer des Stadttheaters gibt es zwei Ausstellungen zu sehen. Werke des verstorbenen Künstler Ali Nasseri, der einige Bühnenbilder im Stadttheater zauberte, sind im 1. Stock zu sehen. Nasseri war immer ein kritischer, streitbarer Künstler, der sich auch mit Widerstand und Krieg auseinandersetzte. Einige dieser Werke sind im Theater zu sehen. Nasseri war bekannt für seinen ironischen Umgang mit der Kunst, er initiierte mit seiner Frau Manuela von Perfall das Festival „Hund“ und war maßgeblich an dem einzigartigen und einmaligen Poesiefestival mit Hans-Magnus Enzensberger beteiligt.

Ebenfalls im Foyer zu sehen sind Andrea Springers Bilder, die in ihrem Kopf aus Landkarten entstehen. Sie verzaubern ebenfalls auf ihre eigene Art, sie sind nicht nur technisch beeindruckend, sondern man verliebt sich meist auf den ersten Blick in die vielen Details. Zusammen mit ihrem Partner Roland Imhof hat sie zwei Installationen fürs Foyer geschaffen, eine Tänzerin und eine Gorilla-Dame mit Kind.

Icon vergrößern Felix Kohlscheen und Band gestalten das Foyer-Programm gegen 21 Uhr im Stadttheater. Foto: Felix Kohlscheen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Felix Kohlscheen und Band gestalten das Foyer-Programm gegen 21 Uhr im Stadttheater. Foto: Felix Kohlscheen

Die international tätigen Lichtkünstler Detlef Hartung und Georg Trenz werden die Fassade des historischen Rathauses mit einer eigens dafür entwickelten Illumination verwandeln. Hartung undTrenz machten besonders durch die aufsehenerregende Lichtinstallation an der Fassade des Kölner Doms „Dona Nobis Pacem“, die Installation „Rosegarden“ an verschiedenen Orten in Europa und das Projekt „Ever and Ever“ in Halifax/Kanada von sich reden.

Icon vergrößern Ausstellung mit Bildern von Ali Nasseri im Foyer über Widerstand und Regimekritik. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ausstellung mit Bildern von Ali Nasseri im Foyer über Widerstand und Regimekritik. Foto: Thorsten Jordan

Die Besucher können sich auf Werke von mehr als 80 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern freuen. Extra aus Schottland wird der international bekannte Künstler Sandro Kopp anreisen, dessen Werke in der Säulenhalle zu bewundern sind. Er präsentiert eine Auswahl neuer und alter Werke, darunter eine neue Installation der „New Me“- Serie. Besonders beeindruckend sind seine Augenportäts, die ganze Welten eröffnen. Egal in welches Auge man auch blickt, man erkennt es immer wieder und jedes ist einzigartig.

Icon vergrößern Georg Trenz illumintiert das Landsberger Rathaus. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Georg Trenz illumintiert das Landsberger Rathaus. Foto: Christian Rudnik

Eine andere Ausstellung erinnert an den Initiator der Langen Kunstnacht Rainer Walch: Der Galerieverein zeigt in der Zedergalerie Ausschnitte seines künstlerischen Schaffens. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr locken wieder musikalische Sternstunden in den Lichthof der Stadtverwaltung: Dort laden ab 18.30 Uhr zu jeder vollen Stunde die Chöre Trinità, die Ensembles des Jugendchors der Stadtpfarrkirche Landsberg, der Chor Yuriko und das Vocalensemble Landsberg zu den Atriumkonzerten ein. Stadtführer Andreas Münzer entführt zu einer Entdeckungsreise in das ehemalige Ursulinenkloster, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Landsberg.

Icon vergrößern Stadttheater: Ausstellung Bilder von "Freistil" mit dem Gorilla. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Stadttheater: Ausstellung Bilder von "Freistil" mit dem Gorilla. Foto: Thorsten Jordan

Icon vergrößern „Die Tänzerin“ im Stadttheater: Ausstellung mit Bildern von "Freistil" Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen „Die Tänzerin“ im Stadttheater: Ausstellung mit Bildern von "Freistil" Foto: Thorsten Jordan

Auch auf der Straße verzaubern die Künstlerinnen und Künstler des Duos Hochformat mit den Walk-Acts und der Verein Zirkusvirus mit seiner furiosen Feuershow. Das Holzbläserquintett der Stadtkapelle Landsberg wird auf dem Spitalplatz, die berühmte Peer Gynt Suite Nr. 1 von Edward Grieg in einer Kammermusikversion aufführen. Wer das ganze Programm durchlaufen will, braucht also viel Zeit und viel Durchhaltevermögen und gute Schuhe. Weitere Infos unter www.lange-kunstnacht.de

Icon vergrößern Auch die Feuershow von Zirkusvirus wird wieder zu sehen. Hier ein Archivbild. Foto: Christian Rudnik (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch die Feuershow von Zirkusvirus wird wieder zu sehen. Hier ein Archivbild. Foto: Christian Rudnik (Archiv)