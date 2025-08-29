Die Passagen in Landsberg und ihre Schönheit

Die Landsberger Passagen bieten oft Gesprächsstoff und nicht immer wird ihre Schönheit gelobt. Dabei verbinden sie die Gassen und Straßen in Landsberg und würden sich ideal dazu anbieten, dort länger zu verweilen. Dass das nicht immer einfach zu erreichen ist, zeigt die Herkomer-Passage schon lange. Sie ist nützlich, verbindet die Innenstadt mit der Lech-Flaniermeile, die Apotheke ist ein Magnet, aber optisch schön war sie eigentlich noch nie. Viele haben es am Standort des neuen Cafés (ob nun Fußpflege oder ein Donuts-Geschäft) schon versucht, besonders lange war dort niemand. Bei der neuen Konditorin könnte das anders sein, denn schon von Weitem laden die gelben Liegestühle zum Verweilen ein. Man geht gerne mal hin und kann dort kleine Köstlichkeiten probieren. Ein Konzept, das erfolgreich sein könnte.

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86899 Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Apotheke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis