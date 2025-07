Doch unter 30.000 Einwohner: Es bleibt bei 30 Stadträten in Landsberg

Nun ist es amtlich: Dem Landsberger Stadtrat werden auch nach den Kommunalwahlen im März nächsten Jahres nur 30 Personen angehören. Das Landesamt für Statistik hat die „Stichtagsbevölkerung“, die für die Zahl der zu wählenden Stadträte entscheidend ist, veröffentlicht. Zum Stichtag 31. März 2025 bleibt die Stadt unter der 30.000-Einwohner-Marke und eine Erhöhung der Stadtratsmitglieder auf 40 kommt damit nicht infrage.

Die Zahl war im Vorfeld durchaus mit Spannung erwartet worden, vor allem von den Stadtratsfraktionen, die nun allesamt erleichtert sein dürften, weil sie für die Kommunalwahl lediglich 30 statt 40 Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Stadtratsliste suchen müssen. Kurios an der Sache war, dass die Marke laut Statistik der Stadt längst überschritten wurde, die Daten des Landesamts hatten aber immer etwas anderes gesagt.

Laut den Zahlen der Stadt hat Landsberg bereits über 30.000 Bewohner

Mitte Mai hatte das Landesamt für Statistik Daten auf Grundlage des Zensus 2022 veröffentlicht. Demnach hatte die Stadt Landsberg zum 31. Dezember 2024 29.700 Einwohner und wird die 30.000-Einwohner-Marke erst nach dem 31. Dezember 2027 knacken. Laut der im Bürgerbüro der Stadt geführten Einwohnerstatistik, die auf den Meldedaten basiert, zählte Landsberg zum 31. Dezember 2024 jedoch 30.038 Einwohner. Die 30.000-Einwohner-Marke wurde laut dieser Einwohnerstatistik also bereits überschritten.

Die Stadt hatte das Landesamt für Statistik um Aufklärung gebeten. In seiner Stellungnahme an die Stadt habe das Bayerische Landesamt für Statistik laut städtischer Pressestelle klargestellt, dass die methodisch-technische Durchführung des Zensus 2022 den gesetzlichen Anforderungen und verfassungsrechtlichen Vorgaben entspricht. Unabhängig davon führe das Landesamt Abweichungen vor allem auf das wenig beeinflussbare Meldeverhalten der Bürgerinnen und Bürger zurück.

Stadtrat und Oberbürgermeister werden am 8. März 2026 gewählt

Nun herrscht aber Klarheit, zumindest was die künftige Zahl der Stadträtinnen und Stadträte betrifft. Der Wahltermin für die Kommunalwahlen fällt auf den 8. März 2026. Wie das Landesamt für Statistik öffentlich bekannt gemacht hat, ist der letzte fortgeschriebene Stand der Bevölkerung, der früher als sechs Monate vor dem Wahltag veröffentlicht wird, die „Stichtagsbevölkerung“ zum 31. März 2025. Für diesen Tag zählte das Landesamt für Landsberg 29.269 Einwohner, aufgeteilt in 14.582 Männer und 14.687 Frauen.

Die Anzahl der Stadtratsmitglieder ist in der Gemeindeordnung geregelt. Sie beträgt in Städten mit 20.000 bis 30.000 Einwohnern 30 Mitglieder und in Städten mit 30.000 bis 50.000 Einwohnern 40 Mitglieder des Stadtrats.