Auch die Linke stellt einen OB-Kandidaten in Landsberg

Die Linke Landsberg hat eine Liste für den Kreistag sowie den Stadtrat aufgestellt. Zudem schickt sie mit ihrem Landkreissprecher Philipp Schmid einen Oberbürgermeisterkandidaten ins Rennen.

Die Linke wird das erste Mal in Landsberg bei einer Kommunalwahl auf dem Wahlzettel stehen, und das fünf Monate nachdem im Mai der lokale Ableger „Landkreisverband Landsberg am Lech“ gegründet wurde. „Es braucht eine linke Alternative im Landkreis“, sagt Lukas Eichenseer aus Finning, der auf Listenplatz 1 der Kreistagsliste steht. Auch außerhalb der Großstädte hätten Arbeitende mit zu hohen Mieten zu kämpfen. „Außerdem wollen wir uns für einen besseren und billigeren ÖPNV einsetzen - hierzu gehört auch die Reaktivierung der Fuchstalbahn.“ Im Kreistag will sich die Linke für ein „längst überfälliges“ eigenes Frauenhaus und mehr Beratungsstellen für häusliche und sexualisierte Gewalt einsetzen.

Die Linke möchte die AfD aus dem öffentlichen Raum verdrängen

Im Stadtrat möchte sich Die Linke ebenfalls für ökologische, soziale und antifaschistische Themen einsetzen. Oberbürgermeisterkandidat Philipp Schmid: „Wir brauchen in Landsberg eine antifaschistische und linke Stimme im Stadtrat, die sich traut, Themen anzusprechen, vor denen sich die anderen Parteien verstecken.“ Ein Einzug der AfD in den Stadtrat werde immer wahrscheinlicher. „Wir wollen dabei nicht einfach zuschauen, sondern versuchen, sie aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen.“ Für Kinder und Jugendlichen in Landsberg müsse mehr passieren.

Johanna Deffner betont außerdem die Notwendigkeit eines besseren ÖPNV in der Stadt: „Die Verkehrslage wird sich durch immer mehr Einwohnende in der Stadt nicht lösen. Ein Ausbau der Straßen in der Innenstadt ist teils nicht möglich und zudem nicht nachhaltig. Ein verbesserter und für alle bezahlbarer ÖPNV kann bei der Lösung des Problems helfen.“ (AZ)

Die Kreistags- und Stadtratsliste der Linken Kreistag: 1. Lukas Eichenseer, 2. Patricia Reinold, 3. Philipp Schmid, 4. Johanna Deffner, 5. Rudolf Gleißl, 6. Lea Huber, 7. Lukas Almanstötter, 8. Carolina Friedrich, 9. Ibrahim Solmaz, 10. Tory Jade Reichmann, 11. Felix Roepke, 12. Roland Schmid, 13. Leonhard Riedle, 14. Marco Walter, 15. Benedikt Krackhardt, 16. Peter Bierl, 17. Bettina Lang-Lewin, 18. Matthias Wotschke, 19. Lea Wirth, 20. Marinus Mohry, 21. Anna Eichenseer, 22. Julian Schulz, 23. Hannah Schmid, 24. Leo Huppmann.

Stadtrat: 1. Philipp Schmid, 2. Johanna Deffner, 3. Tory Jade Reichmann, 4. Marinus Mohry, 5. Leonhard Riedle, 6. Roland Schmid, 7. Lea Wirth, 8. Benedikt Krackhardt, 9. Matthias Wotschke, 10. Julian Schulz, 11. Hannah Schmid. (AZ)