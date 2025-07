Die Mittagsverpflegung an den Landsberger Schulen wird teurer

Die Mittagsverpflegung an den Grundschulen und an der Mittelschule in der Stadt Landsberg wird teurer. Zum neuen Schuljahr steigt das Essensgeld von aktuell 3,80 Euro auf 4,50 Euro. Die Hintergründe der Preiserhöhung wurden nun in einer Sitzung des Stadtrats erläutert.

Nach einer Neuausschreibung hat der Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss Ende Mai erneut dem bisherigen Caterer den Zuschlag erteilt. Zum neuen Schuljahr wird sich laut Sitzungsvorlage allerdings der Verrechnungspreis pro Essen – inklusive der ausgeschriebenen Serviceleistungen – von 6,48 Euro auf künftig durchschnittlich 6,88 Euro erhöhen. Das bedeutet eine Erhöhung von 6 Prozent. Laut Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sind darin Preissteigerungen – etwa für Personal und Lebensmittel – abgebildet.

Bliebe es beim im November 2021 festgelegten Essenspreis von 3,80 Euro, müsste die Stadt Landsberg jährlich ein Defizit in Höhe von knapp 200.000 Euro tragen. Bei einem Essenspreis von 4,50 Euro beläuft sich das Defizit hingegen auf 154.000 Euro. Den Berechnungen zugrunde liegt eine Gesamtzahl von 64.736 Essen.

„Können nicht zusehen, wie das Defizit Jahr für Jahr größer wird“

„Niemand erhöht gerne irgendwelche Preise“, sagte Stadtrat Christoph Jell (UBV) in der Sitzung. „Aber wir können nicht zusehen, wie das Defizit Jahr für Jahr größer wird.“ Bei der letztmaligen Festlegung des Essenspreises auf damals 3,80 Euro wurde von einem von der Stadt jährlich zu tragenden Defizit von rund 141.000 Euro ausgegangen.

Harald Reitmeir, Fraktionsvorsitzender der CSU im Stadtrat, wies allerdings darauf hin, dass sich das Essensgeld um 18 Prozent erhöht, während der Caterer lediglich 6 Prozent aufschlägt. „Ein Zwischenwert wäre angemessen, um den Eltern ein bisschen entgegenzukommen“, sagte er. Reitmeir beantrate daher ein Essensgeld von 4,10 Euro ab dem kommenden Schuljahr. Der Stadtrat legte sich letztlich aber mehrheitlich mit 16:9 Stimmen auf den von der Verwaltung vorgeschlagenen Betrag (4,50 Euro) fest.