Die neue Poststelle in Fuchstal hat eröffnet

Neue Post – das klingt eigentlich ein bisschen nach Wirtshaus. In der Gemeinde Fuchstal bedeutet der Begriff eine wesentliche Erleichterung für die Bürgerinnen und Bürger aus Leeder und Asch. Denn seit zwei Wochen können sie ihre Pakete und Briefsendungen wieder in einer Postfiliale vor Ort abgeben. Die „neue Post“ befindet sich in einem schlichten, hellgrauen Container mit Posthorn- und DHL-Schild auf einem gemeindlichen Grundstück in der Kreuzstraße 13. Die Einfahrt ist links nach dem Landmaschinenhandel Happach gegenüber des Rossmann-Geschäfts.

Die neue Postfiliale war nötig geworden, da die alte in der Bahnhofstraße im Eisenwarenhandel Prinzing Anfang Januar geschlossen wurde. Pakete mussten seither in Denklingen oder einer noch weiter entfernten Filiale aufgegeben werden – ein Ärgernis gerade für die älteren Fuchstaler. Das ist jetzt vorbei. „Unser Container wird gut angenommen, allerdings kennen und vor allem finden ihn viele nicht, auch, weil die Kreuzstraße auf der anderen Seite der Bahnhofstraße weitergeht“, sagt Sibylle Happach aus Leeder, die vier Mal pro Woche die Postkunden betreut. Aktuell hat der Post-Container von Montag bis Freitag von 14.30 bis 17.30 und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Diese Zeiten könnten sich noch ändern: „Da müssen wir Erfahrungswerte sammeln und schauen, wie die Nachfrage ist“, erklärt Sibylle Happach.