Die perfekte Mischung in der langen Kunstnacht: So toll ist Landsberg

Nun ist Landsberg keine Großstadt, aber dennoch war die Fülle an Sehenswertem bei der 25. Langen Kunstnacht so groß, dass es kaum möglich war, alles zu besuchen. Kunst, Musik und Performance an allen Ecken und Enden, vom Papierbach bis zur Alten Bergstraße. Dazwischen lagen Begegnungen. Zufällige, mit alten Freunden. Bereichernde mit Kunst und Künstlern. Bezaubernde beim Flanieren durch die wehenden bunten Seidentücher auf der Alten Bergstraße. Überraschende beim Durchschreiten des Schmalztors, wenn die Fassade des Historischen Rathauses plötzlich durch Licht und Buchstaben zum Leben erwacht. Und ebenso das alte Mühlrad an der Suyter-Mühle, das leuchtend und in Nebelschwaden gehüllt zum gruseligen Sujet wird. Faszinierende bei der Feuershow von Zirkusvirus. Begegnungen, die mit der Stadt verbinden, das Fernweh dämpfen, Heimat wertvoller machen.

Begegnungen gab es auch in der Alten Bergstraße. Ein ständiges Kommen und Gehen. Foto: Christian Rudnik

Und plötzlich ist es gar nicht mehr so wichtig, alles im Galopp abzuklappern. Stehen und staunen und den Moment genießen, das macht ebenso glücklich. Vielleicht mit einem Drink und einer Bubblewaffel im Lechviertel – die Foodtrucks zogen viele Familien an, waren illuminierter Rastplatz und Tankstelle, sodass keiner mit leerem Magen nach Hause gehen musste. Oder beim Auftritt von Kapotaki am Mühlbach, wo die mitreißende Musik direkt in die Beine ging. Oder bei der Likka zu Technobeats in den letzten Strahlen der Abendsonne. Oder, oder, oder - Lieblingsplätze gab es genug. Lange Schlangen an den Eisdielen, gut gefüllte Gastronomien, auch in manchen Geschäften ging es nur im Gänsemarsch vorwärts. Landsberg pulsierte, die vielen Gäste füllten die Altstadt mit Leben und positiver Energie. „Wo ist denn hier die Kunst?“, fragt eine Besucherin in der Schmuckwerkstatt Schweigert im Vorderen Anger.

Corinna Simml von der Buchhandlung Osiander mit den Büchern mit Innenleben. Foto: Christian Rudnik

Tatsächlich fügte sich die Kunst von Jutta Schultke so perfekt ein, als gehöre sie schon immer dazu. Ebenso die Fotografien von Marco Eberl bei Hofart, die den Style perfekt unterstrichen. Kunst kann aber auch schräge Kontraste setzen, so grinsten bei Seeliger Bestattungen grinsende knallbunte Pop-Art-Tiere neben Urnen. Und im Kunsthaus Grimme stahlen die großformatigen Frauenporträts von Christine Oster den antiken Möbeln die Schau. Jede von ihnen eine Königin. Oster macht die Schönheit von Frauen sichtbar, zeichnet ihre Gesichter nach Vorlagen und stattet sie wie im Theater opulent aus.

Die Lichtinstallation am Historischen Rathaus lockte viele Besucher. Foto: Christian Rudnik

„Wie macht man das?“, war die meistgestellte Frage in der Buchhandlung Osiander. Dort zeigte Corinna Simml Buchfaltkunst, entstanden aus alten Büchern. Pinzettenschere und Geodreiecke sind ihre Hilfsmittel, um Sprüche oder Formen aus den Blattenden zu schneiden. Rund zehn Stunden sitzt sie an einem Werk, maximal zwei Stunden am Stück sind aufgrund der enormen Exaktheit des Arbeitens möglich, erzählt die gebürtige Kauferingerin. „Häufig werden die Bücher als personalisierte Geschenke zu Hochzeiten oder Geburten verschenkt.“ Upcycling ist auch das Thema von Yvonne Reinheimer, die aus alten Schallplatten kunstvoll bemalte Taschen, Rucksäcke und Notizbücher herstellt. Reinheimer ist Quereinsteigerin in der Kunstszene, ihr Beruf eher trocken.

Lichtinstallation am Mühlrad der Suytermühle waren ein Höhepunkt der Kunstnacht. Foto: Christian Rudnik

„Meine Mutter wollte ihre Schallplattensammlung entsorgen“, berichtet sie im Café Zirnheld, wo sich viel junges Publikum tummelte. Das konnte sie nicht zulassen, und so kamen 40 Kilogramm Schallplatten in ihren Besitz, deren Umwandlung in Unikate ihr zuerst viel Kopfzerbrechen und zahlreiche gescheiterte Versuche bescherte. Einblicke in die Entstehung von Kunst zu bekommen, der direkte Austausch mit Kunstschaffenden - auch das macht die Lange Kunstnacht so wertvoll. „Endlich sind die Mäuse wieder da!“ Schnell eilt eine Gruppe Kinder zum Schaufenster vom ehemaligen Gallo & Vicenti und drückt sich die Nasen platt.

Eigens zur 25. Langen Kunstnacht hatte Charlotte Huttner dort liebevolle Szenen dekoriert. Drinnen konnten Besucher die Werkstatt von Kathrin Schweitzer besuchen, die neben gedrechselten edlen Holzgefäßen auch Werkzeuge ausstellte und zeigte, dass selbst im vermeintlichen „Abfall“ bei der Holzarbeit etwas Kunstvolles steckt. Zusammen mit der Gitarrenmusik von Nicolo Rovera und den Arbeiten von Philomena Metzger, die sich mit Kulturräumen beschäftigen, entstand eine einzigartige, kreative Atmosphäre. So mag eines ihrer Plakate sogar als Motto für die Lange Kunstnacht gelten: „Was, wenn ein Ort nicht leer, sondern voller Möglichkeiten ist.“

Neugestaltung der Schallplatten: Von links: Sophia Dürrschmidt mit Yvonne Reinheimer und Lara Kühl im Café Zirnheld. Foto: Christian Rudnik

Christine Oster im Kunsthaus Grimme präsentiert Frauen als Königinnen. Foto: Christian Rudnik

„Kunst öffnet Räume, in denen wir staunen und lernen, die Welt immer wieder neu zu sehen.“ Mit diesen Worten hatte um 18 Uhr Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl die Jubiläums-Kunstnacht eröffnet. Kunst sei der Spiegel unserer Zeit und die Kraft für Veränderung. Die vielen Zitate zur Kunst, die Mitglieder der Landsberger Bühne anschließend vortrugen, fanden sich mit Einbruch der Dunkelheit auch in der überaus spannenden Lichtinstallation von Detlef Hartung und Georg Trenz am Historischen Rathaus wieder. Unzählige Handys wurden gezückt, um diese zauberhafte Atmosphäre festzuhalten.

Zur Musik von Matze Sampler am Infanterieplatz in Landsberg wurde getanzt. Foto: Christian Rudnik

Graffiti am ULP erstrahlt in Blau. Eine schöne Abwechslung. Foto: Christian Rudnik