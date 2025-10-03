Die Polizei bittet um Hinweise nach zwei Unfallfluchten in Landsberg

Um Zeugenhinweise zu zwei Unfallfluchten in Landsberg, die sich am Donnerstag, 2. Oktober, ereigneten, bittet die Polizei Landsberg um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/9320. Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden jeweils eingeleitet.

Im ersten Fall parkte eine 65-jährige Landsbergerin ihren VW ID.4 auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Saarburgstraße zwischen 17 und 17.20 Uhr. Als sie zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an der Stoßstange vorn links fest. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich im Vorderanger gegen 15.30 Uhr. Eine 44-jährige Landsbergerin parkte ihren Pkw auf einem Parkplatz. Bei ihrer Rückkehr stellte sie eine Beschädigung an der Stoßstange hinten links fest. Der Sachschaden beträgt ca. 250 Euro. Zeugen beobachteten den Fahrer eines schwarzen Skoda mit Landsberger Kennzeichen, als er beim Einparken gegen den Pkw der Geschädigten fuhr. Die Zeugen sprachen den Verursacher an, wurden jedoch unfreundlich abgewiesen. Seine Personalien hinterließ er nicht. Ermittlungen wurden eingeleitet. Der noch unbekannte Verursacher muss sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (AZ)