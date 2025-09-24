Gurtkontrollen im Landkreis Landsberg: Das sind die Ergebnisse

An vier Tagen im September legte die Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ein besonderes Augenmerk auf die Pflicht, in Autos den Gurt anzulegen und Kinder ausreichend zu sichern. Kontrolliert wurde im Bereich von Schulen, Kindergärten und auf den von Schülern stark frequentierten Schulwegen. Die Kontrollen, auch im Landkreis Landsberg, fanden zu den relevanten Zeiten statt.

In 645 Fällen wurden dabei Verstöße gegen verschiedene gesetzliche Bestimmungen geahndet, teilt das Polizeipräsidium Nord in einer Pressemeldung mit. 538 Verkehrsteilnehmer wurden dabei beanstandet. In 107 Fällen war ein Bußgeld von mindestens 60 Euro angezeigt. Unter den im nördlichen Oberbayern beanstandeten Verkehrsteilnehmern waren 117 Personen, die während der Fahrt auf die Benutzung des Sicherheitsgurtes verzichtet hatten. Auch 38 gänzlich ungesicherte oder falsch gesicherte Kinder wurden in den kontrollierten Fahrzeugen festgestellt. Im Landkreis Landsberg wurden 17 Personen kontrolliert, die nicht angeschnallt waren und drei, die ihr Kind nicht richtig oder gar nicht gesichert hatten.

Eltern zeigen sich oftmals uneinsichtig

Negativ hervorzuheben war bei den Kontrollen laut Polizei insbesondere auch das verbotswidrige Parken und Halten im Haltverbot sowie blockierte Busspuren in unmittelbarer Nähe von Schulen und Kindergärten. Auffällig war dabei, dass sich betroffene Fahrerinnen und Fahrer sogenannter „Elterntaxis“ oftmals uneinsichtig zeigten.

Die Sicherheit der Kinder auf den Schulwegen ist Teil des bayerischen Verkehrssicherheitsprogrammes 2030 „Bayern mobil, sicher ans Ziel“. Die Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, und damit auch die Polizeiinspektionen in Landsberg und Dießen, werden laut Pressemeldung auch nach den Aktionstagen die Bemühungen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Schulwegsicherheit fortsetzen. (AZ)