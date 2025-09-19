Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Die Polizei führt zur Wiesn-Zeit vermehrt Alkoholkontrollen in der Region Landsberg durch

Landkreis Landsberg

Verstärkte Alkoholkontrollen zur Oktoberfestzeit

Am Samstag startet die Wiesn in München. Kontrolliert wird vor allem rund um Bahnhöfe und S-Bahn-Stationen. Auch in der Region Landsberg.
Von Thomas Wunder
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei führt zur Wiesn-Zeit vermehrt Alkoholkontrollen in der Region Landsberg durch
    Die Polizei führt zur Wiesn-Zeit vermehrt Alkoholkontrollen in der Region Landsberg durch Foto: Soeren Stache/dpa (Symbolbild)

    Mit Beginn der Oktoberfestzeit intensiviert die Polizei im nördlichen Oberbayern, und damit auch im Landkreis Landsberg, ihre Alkoholkontrollen im Straßenverkehr. Anlass dafür sind laut einer Pressemeldung die nach wie vor hohen Zahlen an schweren Verkehrsunfällen unter Beteiligung alkoholisierter Fahrerinnen und Fahrer, die auch in der Wiesn-Saison zu verzeichnen sind.

    Die Polizei weist in der Pressemitteilung darauf hin, dass das Fahren unter Alkoholeinfluss nicht nur den Verlust der Fahrerlaubnis zur Folge haben kann, sondern auch das Leben und die Gesundheit von Fahrern, Mitfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern aufs Spiel setzt. In den kommenden Wochen werden daher verstärkt Kontrollen, insbesondere auch in der Nähe von Bahnhöfen und S-Bahn-Stationen (unter anderem Kaufering und Geltendorf) durchgeführt werden.

    Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass manche Oktoberfestbesucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus München kommen und im Anschluss alkoholisiert ihre Heimreise von den Haltestellen aus im Pkw fortsetzen. Dabei gibt es laut Polizei zahlreiche Alternativen, um sicher und verantwortungsbewusst nach Hause zu kommen – sei es durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften oder Taxi-Services. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden