Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht im Kreisverkehr Landsberg-West Zeugen

Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wechselte gegen 14.25 Uhr ein bislang Unbekannter im Kreisverkehr Landsberg-West auf Höhe der Auffahrtsspur in Richtung Augsburg mit seinem Pkw von der linken auf die rechte Fahrspur.

Dabei übersah er laut Polizei ein Auto, das sich auf der rechten Fahrspur befand, und schnitt dieses. Die 61-jährige Fahrerin aus dem südlichen Landkreis Landsberg musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Dabei streifte sie jedoch den Auflieger eines Sattelzugs, der neben ihr auf der Abbiegespur in Richtung Augsburg unterwegs war. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 5000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei Landsberg nimmt unter der Telefonnummer 08191/9320 Zeugenhinweise entgegen. (AZ)