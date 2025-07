In Kaufering wird am Wochenende ein Fahrrad gestohlen

Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, ist in Kaufering ein Fahrrad gestohlen worden. Die Besitzerin hatte das Fahrrad laut Polizeibericht in der Albert-Schweitzer-Straße auf Höhe der Hausnummer 8 abgestellt und an einem Fahrradständer versperrt.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein silber-grünes Seniorenrad mit Korb auf dem Gepäckträger und beigen Griffen und Sattel. Es entstand ein Entwendungsschaden von knapp 500 Euro, so die Polizei. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)