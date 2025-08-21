Die Polizei sucht nach einem Brand im Tennisheim Igling Zeugen

Am Mittwoch ist es zu einem Brand im Tennisheim in Igling gekommen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise entgegen, da vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann.

Gegen 21 Uhr meldeten Zeugen laut Polizeibericht Feuer im Tennisheim an der Schloßstraße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Igling und der Feuerwehr Landsberg Land übernahmen die Löscharbeiten am Gebäude. Im Gebäude befanden sich keine Personen. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro, so die Polizei. Nach einer am Dienstag erfolgten Begehung des Brandortes durch Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen sind dazu aufgerufen, sich unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden. (AZ)