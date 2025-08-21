Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Die Polizei sucht nach einem Brand im Tennisheim Igling Zeugen

Igling

Die Polizei sucht nach einem Brand im Tennisheim Igling Zeugen

Nach einem Brand im Tennisheim Igling beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 50.000 Euro. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus.
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zu einem Brand im Tennisheim Igling aus.
    Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zu einem Brand im Tennisheim Igling aus. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolfoto)

    Am Mittwoch ist es zu einem Brand im Tennisheim in Igling gekommen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise entgegen, da vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann.

    Gegen 21 Uhr meldeten Zeugen laut Polizeibericht Feuer im Tennisheim an der Schloßstraße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Igling und der Feuerwehr Landsberg Land übernahmen die Löscharbeiten am Gebäude. Im Gebäude befanden sich keine Personen. Verletzt wurde niemand.

    Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro, so die Polizei. Nach einer am Dienstag erfolgten Begehung des Brandortes durch Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen sind dazu aufgerufen, sich unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden