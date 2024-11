Unfallflucht am Lechtalbad in Kaufering

In der Zeit von 16.15 bis 18 Uhr stellte ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg seinen schwarzen Mercedes E 300 auf dem Parkplatz des Lechtalbads in Kaufering ab. Zu diesem Zeitpunkt parkte links neben ihm ein älterer weißer Van mit einer auffälligen Bemalung oder Aufdrucken, die aus mehreren farbigen Blumen und der Aufschrift „Love and Peace“ bestand, teilt die Polizei mit. Als der 40-Jährige zum Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden am Radkasten hinten links fest, der mit etwa 2500 Euro beziffert werden kann. Der Unfallverursacher hatte weder seine Personalien zur Regulierung des Schadens hinterlassen, noch die Polizei verständigt. Wer kann Hinweise zum Van geben? Die Polizei Landsberg bittet um Mitteilung unter Telefon 08191/932-0. (AZ)

