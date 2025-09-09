Icon Menü
Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf einem Parkplatz Zeugen

Auf einem Parkplatz an der Holzhauser Straße wird am Montag ein abgestelltes Auto beschädigt. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen.
    Auf einem Parkplatz an der Holzhauser Straße in Landsberg ist am Montag ein geparktes Auto beschädigt worden.
    Auf einem Parkplatz an der Holzhauser Straße in Landsberg ist am Montag ein geparktes Auto beschädigt worden. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolfoto)

    Am späten Montagnachmittag hat ein Mann aus dem südlichen Landkreis seinen Mercedes A-Klasse etwa um 17.12 Uhr an der Holzhauser Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts abgestellt. Als er wenig später zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er einen frischen Unfallschaden am rechten Kotflügel in Form von Kratzern feststellen, wie es im Polizeibericht heißt.

    Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Es wird daher wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt, so die Polizei. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)

