Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf einem Parkplatz Zeugen

Am späten Montagnachmittag hat ein Mann aus dem südlichen Landkreis seinen Mercedes A-Klasse etwa um 17.12 Uhr an der Holzhauser Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts abgestellt. Als er wenig später zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er einen frischen Unfallschaden am rechten Kotflügel in Form von Kratzern feststellen, wie es im Polizeibericht heißt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Es wird daher wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt, so die Polizei. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)