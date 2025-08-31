Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in der Landsberger Innenstadt Zeugen

Landsberg

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in der Innenstadt Zeugen

An der Hubert-von-Herkomer-Straße wird ein Mercedes angefahren. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Landsberg sucht nach einer Unfallflucht in der Landsberger Innenstadt Zeugen.
    Die Polizei Landsberg sucht nach einer Unfallflucht in der Landsberger Innenstadt Zeugen. Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolfoto)

    Am Samstag gegen 15.45 Uhr hat eine Frau ihre gelbe Mercedes-Limousine vor einem Optiker-Geschäft an der Hubert-von-Herkomer-Straße in der Landsberger Innenstadt geparkt. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug bemerkte sie einen größeren Schaden an der Fahrzeugfront.

    Vom Verursacher ist laut Polizeibericht bislang nichts bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden