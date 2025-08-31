Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in der Innenstadt Zeugen

Am Samstag gegen 15.45 Uhr hat eine Frau ihre gelbe Mercedes-Limousine vor einem Optiker-Geschäft an der Hubert-von-Herkomer-Straße in der Landsberger Innenstadt geparkt. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug bemerkte sie einen größeren Schaden an der Fahrzeugfront.

Vom Verursacher ist laut Polizeibericht bislang nichts bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)