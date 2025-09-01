Icon Menü
Die Radfahrer in Landsberg wissen am besten, wo Verbesserungen erforderlich sind

Kommentar

Die Stadt Landsberg soll für Radfahrende attraktiver werden. Die Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen zu lassen, ist der richtige Weg.
Dominik Stenzel
Von Dominik Stenzel
    Die Stadt Landsberg soll für Radfahrerinnen und Radfahrer attraktiver werden. Foto: Thorsten Jordan (Symbolfoto)

    Im Mai hat der Landsberger Stadtrat den Verkehrsentwicklungsplan verabschiedet. Von den zehn darin enthaltenen Hauptmaßnahmen kommen einige dem Radverkehr zugute – wie eben der zuletzt oftmals diskutierte Umbau der Neuen Bergstraße. Und doch gibt es im Stadtgebiet viele weitere Stellen, an denen nachgebessert werden könnte. Es ist gut, dass der ADFC und die Energie-Agentur Lena nun bei einem Aktionstag darauf hinweisen und die Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen lassen.

