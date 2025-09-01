Die Radfahrer in Landsberg wissen am besten, wo Verbesserungen erforderlich sind

Im Mai hat der Landsberger Stadtrat den Verkehrsentwicklungsplan verabschiedet. Von den zehn darin enthaltenen Hauptmaßnahmen kommen einige dem Radverkehr zugute – wie eben der zuletzt oftmals diskutierte Umbau der Neuen Bergstraße. Und doch gibt es im Stadtgebiet viele weitere Stellen, an denen nachgebessert werden könnte. Es ist gut, dass der ADFC und die Energie-Agentur Lena nun bei einem Aktionstag darauf hinweisen und die Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen lassen.
Kommentar
