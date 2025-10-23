Die Landsberger Herkomer-Sammlung geht online

Große Museen wie der Louvre in Paris oder das Deutsche Museum in München präsentieren ihre Sammlungen längst online. Für die Sammlung der Herkomer-Stiftung in Landsberg ist jetzt so weit. Zehn Jahre nach der damaligen Wiedereröffnung des Museums am 25. Oktober stellt das Herkomer Museum seine Sammlung mit über 660 Objekten auch online zur Verfügung.

Unterstützt wurde das Herkomer Museum dabei durch die Landesstelle für die nicht staatlichen Museen in Bayern, teilt die Stadt mit. Im Rahmen eines gemeinsamen Pilotprojekts wurde ein Sammlungsmodul entwickelt, das später auch für andere Museen nutzbar gemacht werden soll. Dieses innovative Modul wurde datenbankunabhängig, digital, barrierefrei und zukunftsorientiert entwickelt. Eine offene Schnittstelle ermöglicht Wissenschaftlern den Direktzugriff auf alle Daten. Das Sammlungsmodul ermöglicht die Verknüpfung der Herkomer-Sammlung mit bestehenden Kulturportalen.

Bei den Informationen zu den Objekten galt es Lücken zu schließen

Die Sammlung ist das Herzstück eines jeden Museums – das gilt auch für das Herkomer Museum. Trotzdem bedeutete der Datentransfer ins Sammlungsmodul weit mehr als bloß einen Knopfdruck. Denn die Informationen zu den Objekten der Herkomer Sammlung waren laut Pressemeldung der Stadt über Jahrzehnte von unterschiedlichen Personen erhoben worden, mal vollständig und mal lückenhaft. Diese Lücken galt es zu schließen, um die Daten strukturiert und vollständig übermitteln zu können.

Dazu überprüften die Museumsmitarbeiterinnen alle Angaben zu Titel, Herkunft, Erwerb oder Technik und ergänzten Beschreibungen etwa zum Motiv eines Gemäldes oder zur Funktionsweise eines Gegenstandes, klärten die Lizenzierung von Bildrechten und nahmen fehlende Maße von Objekten. Von den über 660 Objekten der Herkomer Sammlung wurden im Fotoatelier des Museumsdepots hochauflösende Fotografien gemacht. (AZ)

Die Online-Sammlung des Herkomer Museums ist zugänglich unter https://herkomer.sammlungen-online.de