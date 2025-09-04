Die Stadt begibt sich schon jetzt auf die Suche nach Christbäumen

Auch wenn aktuell noch regelmäßig die Sonne über Landsberg lacht und für angenehm warme Temperaturen sorgt, wirft die Stadt Landsberg bereits einen Blick auf die festliche Jahreszeit. Schon jetzt beginnt laut einer Pressemitteilung die Suche nach prächtigen Nadelbäumen, die in der Weihnachtszeit Straßen, Plätze und Gebäude im Stadtgebiet schmücken sollen.

Wie in den vergangenen Jahren ruft die Stadt daher alle Gartenbesitzerinnen und Grundstücksbesitzer auf: Wer einen geeigneten Baum in seinem Garten hat, darf ihn gerne für den städtischen Weihnachtsschmuck spenden. Diese Aktion hat sich mittlerweile zu einer beliebten Tradition entwickelt, heißt es in der Pressemeldung.

Die Bäume sorgen im Landsberger Stadtgebiet für weihnachtliche Stimmung

Für manche Eigentümerinnen und Eigentümer ist sie zudem eine unkomplizierte Möglichkeit, sich von einem zu groß gewordenen Baum zu trennen – und zugleich anderen damit eine Freude zu bereiten. Festlich geschmückt und beleuchtet, bringen die Bäume in der Adventszeit weihnachtliche Stimmung in die Stadt. Auf Bäume aus dem städtischen Forst wird nur selten zurückgegriffen. Der Grund: Während Bäume für die Holzwirtschaft im unteren Stamm möglichst astfrei wachsen sollten, macht gerade ein dichter, gleichmäßiger Wuchs im unteren Bereich den perfekten Christbaum aus.

Privatgärten bieten laut der Pressemitteilung oft mehr Platz, wodurch die Bäume besonders gleichmäßig gedeihen können. Für die Spenderinnen und Spender entstehen keine Kosten – das Fällen und der Abtransport werden von der Stadt Landsberg übernommen.

Wer für dieses Jahr einen Christbaum spenden möchte, kann sich direkt an den Städtischen Bauhof wenden: entweder telefonisch unter der Nummer 08191/128414 oder per E-Mail an bauhof@landsberg.de. Zu beachten ist der Pressemitteilung zufolge, dass aus Kostengründen nur Bäume aus Landsberg und der näheren Umgebung ausgewählt werden können. (AZ)