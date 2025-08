Die Stadt hat künftig weniger Einfluss auf die Gestaltung von Spielplätzen

Nach einer Gesetzesänderung auf Landesebene wird in Bayern die Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen und Spielplätzen bei Neubauten kommunalisiert. Der Landsberger Stadtrat hat in einer Sitzung nun jeweils einstimmig beschlossen, dass auch über den 1. Oktober hinaus entsprechende Satzungen gelten sollen, wobei es aufgrund der veränderten Rechtslage einige Änderungen gibt. So hat die Stadt etwa keinen Einfluss mehr darauf, welche Materialien auf einem Spielplatz verwendet werden.

Darüber informierte Maximilian Tobisch, Referatsleiter Stadtplanung und Mobilität, die Mitglieder des Stadtrats. Die neue Satzung soll für das gesamte Stadtgebiet gelten. Es ist ein ausreichend großer Spielplatz anzulegen, sobald ein Gebäude mit mehr als fünf Wohneinheiten errichtet wird (bisher galt: wenn ein Gebäude mit mehr als drei Wohneinheiten errichtet wird). Regelungen zur Beschaffenheit des Spielplatzes können künftig nicht mehr getroffen werden. Nach wie vor liegt es im Ermessen der Stadt, ob eine Ablöse vorgenommen werden kann. Der Ablösebetrag ist zweckgebunden zu verwenden.

Bei der Mobilitätssatzung müssen Obergrenzen eingehalten werden

Angesichts der neuen Regelung erinnerte sich Stadträtin Daniela Groß (Grüne) „mit Grauen“ an eingekastete, einzelne Sprungtiere zurück, die dann als Spielplatz verkauft werden. Jonas Pioch (SPD) pflichtete ihr bei: „Das kann nicht unser Anspruch sein.“ Als Stadt könne man darüber nachdenken, verstärkt in Richtung Ablöse zu gehen, um bei der Errichtung eigener Spielplätze „die Hand auf der Gestaltung zu haben“, so Pioch. Ulrike Gömmer (Grüne) gab zu bedenken, dass es dann aber immer auch genügend öffentliche Flächen in der Nähe von Wohngebieten erforderlich sind.

Auch eine Mobilitätssatzung, in der festgeschrieben ist, wie viele Stellplätze bei Neubauten nachzuweisen sind, wird es in der Stadt Landsberg weiterhin geben. Die bestehende Satzung muss allerdings ebenfalls aktualisiert werden. Denn hinsichtlich der festgelegten Anzahl der Stellplätze gilt laut Sitzungsvorlage nun eine Obergrenze, die sich aus der überarbeiteten, bayernweit gültigen Garagen- und Stellplatzverordnung ergibt. Diese sieht gegenüber der bisher in Landsberg gültigen Mobilitätssatzung weniger Stellplätze vor, weshalb diese ihre Gültigkeit verloren hätte.