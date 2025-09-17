Wer möchte das Landsberger Christkindl werden?

Am Samstag beginnt die Wiesn-Zeit, und mit ihr der Wunsch nach einem goldenen Oktober. Wer denkt da schon an Weihnachten? Obwohl: In den Supermärkten können bereits Lebkuchen und Glühwein gekauft werden und eine Pressemeldung der Stadt Landsberg erinnert daran, dass die Adventszeit unweigerlich näher rückt. Denn die Stadt hat wieder einen himmlischen Job zu vergeben: Gesucht wird das Landsberger Christkindl 2025.

Aus den Fenstern des Historischen Rathauses heraus wird es den Christkindlmarkt am Freitag, 28. November, feierlich eröffnen und im festlichen Kleid Kinderaugen zum Leuchten bringen. Während des Christkindlmarkts (bis 21. Dezember) wird es die kleinsten Besucher im Christkindlhäusl begrüßen und viele nette Gespräche führen. Begleitet wird das Landsberger Christkindl immer von einer Engelschar.

Bis 12. Oktober läuft die Bewerbung für das Landsberger Christkindl

Die Bewerberinnen sollten laut Pressemeldung der Stadt zwischen 16 und 20 Jahre alt sein und aus Landsberg kommen sowie die Weihnachtszeit mit ihren stimmungsvollen Lichtern, dem Duft nach Lebkuchen und festlicher Musik lieben. Natürlich sollte das Christkindl auch offen auf Menschen zugehen, und empathisch mit Kindern umgehen können. Eine formlose Bewerbung mit Steckbrief (Name, Geburtsdatum, Wohnort, Schule) und Foto soll bis spätestens 12. Oktober an die Stadt oder an christkind@landsberg.de, auch telefonisch oder über die sozialen Medien gerichtet werden. Für die Wahl des Christkindls werden die Bewerberinnen zu einem kurzen Kennenlerngespräch mit Kostümprobe eingeladen.

Das Landsberger Christkindl tritt zu folgenden Terminen auf: Freitag, 28. November, 16.30 Uhr, Eröffnung des Landsberger Christkindlmarkts mit anschließender Audienz im Christkindlhäusl; Dienstag, 2. Dezember, 17 Uhr, Audienz im Christkindlhäusl; Dienstag, 9. Dezember, 17 Uhr, Audienz im Christkindlhäusl; Dienstag, 16. Dezember, 17 Uhr: Audienz im Christkindlhäusl und Sonntag, 21. Dezember, 18 Uhr: Schlusstag des Christkindlmarkts. (AZ)