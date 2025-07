Die USA bleiben für die Unternehmen im Kreis Landsberg ein wichtiger Markt

Der Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) zog sich über Monate. Dementsprechend war es an der Zeit, dass nun endlich eine Einigung erzielt wurde, denn die Unternehmen benötigen Planungssicherheit. Der Deal an sich wird innerhalb der Wirtschaft mit gemischten Gefühlen betrachtet. Die Zukunftsaussichten sind durchaus getrübt, es hätte aber noch schlimmer kommen können. Im Landkreis Landsberg zeigt sich, dass die größeren Firmen die Zölle wohl in unterschiedlichem Maße zu spüren bekommen werden.

