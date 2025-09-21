„Farbwach“ von Sandro Kopp: Eine Ausstellung als große Show

Die Landsberger Säulenhalle mit kleinen Formaten zu bespielen, ist keine einfache Sache. Wenn es gelingt, entsteht jedoch eine großartige Show – so mit der Ausstellung „Farbwach“ mit rund 200 Gemälden und Zeichnungen des international bekannten Künstlers Sandro Kopp. Rund 90 geladene Gäste waren der Einladung von Petra Kapp-Hampel zur Vernissage am Vorabend der Langen Kunstnacht gefolgt, um zu sehen „wie sich die altehrwürdige Halle in eine Halle für die Kunst verwandelt, die Sandro Kopp nach Landsberg gebracht hat“, wie die enge Freundin Kopps in ihrer Eröffnungsansprache sagte.

Sandro Kopp dankte seiner „Schutzengelin“, wie er Kapp-Hampel nannte, und erzählte, bevor er zu Erklärungen seiner Bilder aus unterschiedlichen Serien und Schaffensperioden ansetzte, wie sie sich kennengelernt hatten. Aus einem Instagram-Kontakt vor fünf Jahren wurde bei einer Ausstellung in Wien ein persönlicher, zahlreiche Besuche folgten und bei einem entstand die Idee zur Ausstellung in der Säulenhalle. Dass diese unter großem Engagement vieler Personen, die Kopp rund vier Tage bei der Hängung halfen und die Veranstaltung organisierten, nun zur Langen Kunstnacht stattfindet, ist ein Glücksfall für die Stadt und alle Besucher. Eine solche Fülle an Bildern des in Schottland mit seiner Frau, der Schauspielerin Tilda Swinton, lebenden Künstlers vor Ort zu sehen, ist eine wohl einmalige Gelegenheit.

Vernissage in der Landsberger Säulenhalle mit (von links) Sandro Kopp, Organisatorin Petra Kapp-Hampel und Laudator Dr. Thomas Goppel. Foto: Thorsten Jordan

Antrieb zur Ausstellung war die Liebe zur Kunst und diese mit anderen zu teilen, so Kopp, dessen Gesicht sich mannigfaltig in Selbstporträts an den Wänden findet. Drei Serien entstanden im Abstand von fünf Jahren, jeweils einen Monat lang geht der Künstler dafür täglich in die innere Vertiefung mit sich selbst. Große Präsenz und Ernsthaftigkeit sind in seinem Gesicht ebenso zu lesen wie unterschiedliche Gefühlslagen. Spannend ist auch die Entwicklung der Serie über die 15 Jahre hinweg. Spielte der Hintergrund zuerst kaum eine Rolle, entwickelte Kopp diesen zuerst zu Farbflächen, dann zum Seelenspiegel.

Die kleinformatigen Bilder von Augen stoßen in Landsberg auf großes Interesse

Weitere Werke zeigen Augen. Eine gesamte Wand sowie eine große Fensternische nehmen diese kleinformatigen Bilder ein, die bei den Gästen auf großes Interesse stießen. Viele davon entstanden auf Reisen mit Tilda Swinton, bei denen Kopp stets seine Malutensilien mit dabei hat. „Schaut, ob ihr Verbindung mit dem Moment des Malens bekommt“, riet er den Gästen. Und tatsächlich spiegelt sich in vielen Augen die Szenerie des Entstehungsorts. Auf eine benutzte Farbpalette gemalt, findet sich auch das Auge des Künstlers.

Das Foto zeigt Sandro Kopps Werk „Hyamin" aus der Serie „Take Time 2016" mit echten Haaren . Foto: Thorsten Jordan

Musik und Tanz sind Inspirationsquellen für Sandro Kopp, er überträgt die Schwingungen daraus auf Papier, beispielsweise zu Liedern von John Brand. Bilder aus der Serie „Bodywebs“ zeigen Körperbewegungen, zerlegt, neu zusammengesetzt – Verfremdung zur wahrhaftigen Darstellung subjektiver Realität. Eine Nische in der Säulenhalle hat Kopp Porträts von Freunden gewidmet, in die er deren Haare miteingearbeitet hat. Dass Kopp Farben liebt, sieht man an seinen Bildern und an ihm. Lila Anzug mit eleganten Ziernähten, Farbe in Haaren und auf Fingernägeln. „Ich werde mit dem Alter immer synästetischer, Farben lösen bei mir Glücksgefühle aus.“

Auch Laudator Dr. Thomas Goppel beschäftigen die Augenporträts

In seiner Laudatio schlug Dr. Thomas Goppel viele Brücken von Kopps Augenporträts zur Gesellschaft. Diese habe weitgehend verlernt, sich in die Augen zu schauen. Jeder sei mit anderen Augen unterwegs, Kopp habe es geschafft, viele Sichtweisen zu zeigen, so Goppel. In Bezug auf seine Selbstporträts sei es Kopp gelungen, neue Einblicke von sich selbst zu gewinnen und diese sichtbar zu machen. Er könne diese nun prüfen und entscheiden, ob er etwas ändern oder daran festhalten wolle.

Goppels Feststellung, das Wichtigste einer Vernissage sei der Austausch, sahen die Gäste wohl ebenso, rasch entwickelte sich eine enorme Geräuschkulisse. Sandro Kopp genoss das Bad in der Menge und führte viele Gespräche mit regionalen Künstlerinnen und Künstlern, begrüßte neue und alte Freunde, darunter auch einige Überraschungsgäste. Auf großes Interesse stießen neben den Bildern die Zeichnungen, darunter viele Akte, die auf Tischen in der Raummitte platziert waren, und ebenso der Ausstellungskatalog. Dieser zeigt ein großes Schaffensspektrum eher neuerer Werke des Künstlers, neben Malerei auch Fotoarbeiten, und gibt Einblicke in seine persönliche Entwicklung und unbekannte Facetten, so seine Beschäftigung mit der Zerbrechlichkeit des physischen Daseins. Damit ist er quasi ein Werk für sich.

Die Ausstellung „Farbwach“ ist noch bis 16. Oktober zu sehen. Der Ausstellungskatalog ist auch erhältlich bei Bürobedarf Hansa, Hofart, Discy und im Reisebüro Vivell.