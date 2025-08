Vicky Kristina Barcelona: Wenn man singen und gleichzeitig zwei Instrumente spielen kann

Es war ein besonderer Musiksommer im Stadttheater. Wegen des Dauerregens mussten bis auf zwei Veranstaltungen alle anderen in den Theatersaal verlegt werden. Doch das schmälerte nicht die Besucherzahl. Im Gegenteil, es kamen mindestens genau so viele Gäste wie im vergangenen Jahr. „Ich muss mich beim Publikum bedanken und bei den Sponsoren vom Theaterverein Till. Das Publikum ist nicht nur sehr zahlreich, sondern hat auch eine besondere Qualität“, so Veranstalter Edmund Epple von Discy Musik, Buch Film.

Und die ganz besondere Qualität hat auch das letzte Konzert der Reihe. Vicki Kristina Barcelona ist außergewöhnlich und großartig. Schon beim ersten Dreigesang der drei Frauen ist man gefesselt. Hier erlebt man etwas Besonderes. Waits mit Stimmen, die mal glasklar, voll Volumen und fast durch alle Oktaven gehen. Es macht aber auch Spaß, die Vielzahl der Instrumente zu betrachten und auch die farbenfrohen Bühnenoutfits. Rachelle Garniez war als Teil von Hazmat Modine bereits zu Gast im Stadttheater und alle drei sind gefragte Studiomusikerinnen oder die Unterstützung für die Livebands von Jackson Browne, Rufus Wainwright, David Sanborn und vielen mehr. Ob mit eigenen Songs oder Waits „Heartattack and Vine“, Downtown Train“ und „Cold Cold Ground“ alle Instrumente kommen zum Einsatz, ob nun Akkordeon und Maultrommel oder Gitarre, Banjo, Harmonium, Schlagzeuge und Perkussion. Das Wichtigste sind aber die Stimmen, die so wunderbar zusammenpassen und sich ergänzen.

Vicky Kristina Barcelona Band ziehen im Stadttheater alle in ihren Bann. Foto: Christian Rudnik

Das Trio von Musikerinnen, Sängerinnen und Songschreiberinnen aus New York singt nicht nur Tom Waits Songs, sie interpretieren sie neu, aus humorvoller Perspektive, aber mit viel Respekt. Der Bandname entstand nach dem Titel des Woody Allen Films, in dem es um die Beziehung von drei Frauen und einem Mann ging. Im Film trennen sich die Liebenden, hier finden sie musikalisch zusammen. Vor allem möchte die Gruppe den Einfluss der Co-Autorin Kathleen Brennan, Tom Waits Frau, in ihren Interpretationen aufzeigen, heißt es im Programm. Tom Waits Welt ist keine harmonische und aus all diesen Texten und Songs um Betrunkene, Zyniker, Eisenbahn-Hobos und desillusionierten Romantikern werden nicht nacherzählt, sondern werden noch ein wenig schräger, verletzlicher und erzeugen einen neuen Klang. Das erinnert manchmal an Brecht und Weil, aber vor allem an den Sänger der Tigerlillis. Rachelle Garniez ist es, die in ihrem Solo sehr ungewöhnliche Töne mit der „Quetschkommode“ und ihrer Stimme erzeugt; man kann sich den Rettungswagen, die medizinischen Geräte und schließlich den Herzinfarkt und Exitus gut vorstellen. Die New Yorkerin ist eine Erzählerin, die mit allen Instrumenten, die sie findet, Musik machen kann, liest man in ihrer Vita, und das demonstriert sie auch in Landsberg. Sie war als Straßenmusikerin an Straßenecken und U-Bahn-Plattformen und in der Club-/Performance-Szene der 1980er Jahre in den Innenstädten der Welt unterwegs und ihre Stimme füllt das Theater vollständig aus. .

Fantasievoll gekleidet mit Waschbrett-Rüstung auf der Bühne

Die aus Großbritannien stammende, fantasievoll glitzernd gekleidete Amanda Homi ist zutiefst von Rhythmen inspiriert, versinkt darin und beweist das bei „Butterfly“ gekonnt. Amanda hat jede Menge Schlaginstrumente dabei. Auch ein sehr stylisches Waschbrett auch „Frottoir“ genannt, das aussieht wie der Teil einer Ritterrüstung und sie vortrefflich kleidet. Kirsten Thiens, die Dritte im Bunde, ist beim modernen Blues mit Soul- und Rockeinflüssen in ihrem Element. Auch ein wenig Country ist dabei, sie nutzt ihre so vielseitige Stimme, um das alles zusammenzubringen. Tom Waits Songs und seine eher düstere Welt liefern das Gerüst, die drei Damen verzaubern, aber mit einer unglaublichen Freude an der Musik und ihrem Können. Ein gelungener Abend.

Info: Tom Waits, geboren am 7. Dezember 1949 in Pomona, Kalifornien, ist ein US-amerikanischer Sänger, Komponist, Schauspieler und Autor. In seiner Musik verbindet Waits Einflüsse aus klassischen amerikanischen Genres wie Blues, Rhythm and Blues, Jazz, Folk und die Songwriter mit Aspekten des Vaudeville und der Theatermusik.