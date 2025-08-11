Wirtschaftsjunioren in Landsberg: Was die Initiatoren über ihre Ziele sagen

Philip Kenz, Julia Altmeyer, Bernhard Scheuermann und Martin Scheuermann haben die Wirtschaftsjunioren in Landsberg neu gegründet. Starthilfe dazu hat Reinhard Häckl, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landsberg gegeben, der die Brüder Scheuermann mit Altmeyer und Kenz auch zusammenbrachte. Was die jungen Führungskräfte eint, ist der Wille zur Mitgestaltung und Mitsprache in Politik und Wirtschaft. „Wir sind die neue junge Stimme der Wirtschaft“, lautet ihr Credo.

Ende 2024 wurde der Verein der ehemaligen Wirtschaftsjunioren aufgelöst, dessen Aktivitäten zuvor immer weniger geworden waren. Wenige Monate später stehen nun die Nachfolger in den Startlöchern. Der neue Verein wurde bereits gegründet, die Positionen belegt. Philip Kenz fungiert als Vorsitzender und Kreissprecher, sein Stellvertreter ist Martin Scheuermann. Bernhard Scheuermann übernimmt das Amt des Schatzmeisters. Gemeinsam feilen sie derzeit an Inhalten für die neue Webseite und sammeln Ideen für Netzwerktreffen, die regelmäßig monatlich stattfinden sollen, sowie für Vorträge. Willkommen sind Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmen und Menschen mit Ambitionen für unternehmerische Tätigkeit – über alle Branchen hinweg.

Die Wirtschaftsjunioren Landsberg wollen eine Plattform schaffen

Die Idee hinter ihrem ehrenamtlichen Engagement begründet Julia Altmeyer so: „Es gibt viel Nachwuchs im Landkreis, und wir stehen alle vor denselben Herausforderungen, jedoch kennen wir uns nicht.“ Dem wollen die Wirtschaftsjunioren nun abhelfen und eine Plattform für Netzwerken, Austausch, aber auch Weiterbildung, zum Beispiel mittels vor Ort organisierten Vorträgen oder Fahrten zu Angeboten der Wirtschaftsjunioren in anderen Landkreisen, schaffen. Voneinander profitieren, sei es vom Wissen, den Kontakten, aber auch ganz konkret mit Aufträgen, die innerhalb des Verbunds vergeben werden können. Oft ginge es dabei auch um Vertrauen. Und dieses kann innerhalb des Netzwerks gedeihen, wenn viele, die etwas bewegen wollen, sich einbringen.

Nicht zuletzt wird dabei auch die junge Generation, die allein schon aufgrund ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit gern übersehen werde, sichtbar gemacht. Und damit auch mit Vorurteilen aufgeräumt, zum Beispiel, dass diese wenig leistungsorientiert sei oder zu viel auf ihre Work-Life-Balance achte. Die Lebensläufe der Gründer erzählen andere Geschichten: Martin (25) und Bernhard Scheuermann (29) übernehmen bereits Verantwortung für Marketing und digitale Services im elterlichen Betrieb, dem Landsberger Unternehmen Kemapack. Sie führen das seit 54 Jahren bestehende Unternehmen, in dem auch Firmengründer Paul Scheuermann mit 89 Jahren noch aktiv ist, in die dritte Generation.

Philip Kenz aus Egling (27) gründete bereits in jungen Jahren nach Abschluss seiner Ausbildung zum Bankkaufmann sowie zum Fremdsprachenkorrespondent sein erstes eigenes Unternehmen, stieg später rasch in Banken in die Vorstandsebene auf und arbeitet heute in einem Münchener Unternehmen mit Schwerpunkt Vermögensverwaltung für große Vermögen. Julia Altmeyer (35) ist bei der Landsberger Medienagentur „Abgedreht“ zuständig für das Marketing.