Frage im Landsberger Stadtrat: Was passiert mit der Tennishalle?

Bleibt die vom Fitnessunternehmen Hardy‘s betriebene Tennishalle erhalten oder wird sie abgerissen? Diese Frage stellte sich jetzt in der Sitzung des Bauausschusses des Landsberger Stadtrats. Wie berichtet, hat Hardy‘s das Poco-Gebäude im Landsberger Gewerbegebiet erworben und möchte dort einen modernen Gesundheitscampus schaffen. Für den bisherigen Standort in der Siemensstraße gibt es laut Geschäftsführerin Anna Wagenknecht „vielfältige Überlegungen“. Die dort befindliche Tennishalle soll vorerst erhalten bleiben, hatte sie gegenüber unserer Redaktion gesagt. Nun hatte sich der Bauausschuss aber erneut mit einer Bauvoranfrage zu beschäftigen, die unter anderem den Abriss der Halle vorsieht.

Mitte Mai hatte sich der Bauausschuss erstmals mit der Bauvoranfrage des Fitnessunternehmens beschäftigt. Die vorgelegten Pläne hatten in der Siemensstraße den Bau eines Komplexes vorgesehen, in dem unter anderem ein Fitnessstudio, ein großzügiger Wellnessbereich, ein Café und ein Hotel Platz finden könnten. Die traditionsreiche Tennishalle, die das Familienunternehmen vor gut einem Jahr von Hansi Pentenrieder übernommen hatte, hätte dafür Platz machen müssen. Stadtverwaltung und Bauausschuss hatten den Planungen jedoch aufgrund der Gebäudehöhen nicht zugestimmt.

Im Poco-Gebäude in Landsberg soll ein Gesundheitscampus entstehen

Ende Juni gab Hardy‘s den Erwerb des Poco-Gebäudes im Landsberger Gewerbegebiet bekannt. Dort soll bis Ende 2026 ein hochmoderner Gesundheitscampus entstehen. Ganzheitliche Gesundheit, Prävention und ein aktives Leben bis ins hohe Alter stünden dort im Mittelpunkt. In der Pressemeldung über den Kauf des Poco-Gebäudes wurde auch die Tennishalle thematisiert. Diese solle vorerst erhalten bleiben. „Damit bleibt Tennis als etablierter Bestandteil des regionalen Sports auch langfristig am Standort verankert“, heißt es in der Pressemeldung von Hardy‘s.

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses lag den Stadträtinnen und Stadträten eine weitere Variante für den Neubau eines Fitnessstudios mit Hotel und Gastronomie in der Siemensstraße vor, die den Abbruch der Tennishalle vorsieht. Die Gebäudehöhe liegt zwischen 10,5 und 15 Metern, die Grundfläche bei rund 3300 Quadratmetern. Ein wesentlicher Unterschied zu den im Mai vorgestellten Varianten, ist das Einrücken des obersten Geschosses (Staffelgeschoss), das nach Ansicht der Stadtverwaltung die wahrnehmbare Gebäudehöhe ändert. Nach Auffassung der Verwaltung löst diese Planungsvariante „keine städtebaulichen Spannungen“ aus.

Der Antrag auf Vertagung der Entscheidung wird abgelehnt

Stadtrat Markus Salzinger (UBV) beantragte, eine Entscheidung zu vertagen. Er wolle erst Klarheit darüber, ob die Tennishalle abgerissen wird oder nicht. Unterstützung erhielt er unter anderem von Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte). Für Dieter Völkel (SPD) sowie Ulrike Gömmer (Grüne) und Hubert Schlee (CSU) spielt dies aber keine Rolle. Es sei Sache des Eigentümers, was er mit seinen Gebäuden mache. Der Ausschuss habe nur baurechtliche Fragen zu beurteilen. Der Antrag auf Vertagung wurde mit 8:5 Stimmen abgelehnt, dem Antrag auf Vorbescheid für die vorgelegte Planungsvariante einstimmig zugestimmt.