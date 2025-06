Ein Dieb schlägt am Landsberger Waldfriedhof eine Autoscheibe ein

Auf dem Parkplatz beim Waldfriedhof in der Schwaighofstraße in Landsberg hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 12.35 und 13 Uhr einen geparkten Honda aufgebrochen, berichtet die PI Landsberg. Der Täter schlug die Beifahrerscheibe ein und nahm eine Tüte vom Sitz. In der Tüte befanden sich persönliche Dinge der Autobesitzerin, darunter ein Handy, ein Geldbeutel mit etwa 60 Euro Bargeld, verschiedene Karten sowie Einkäufe. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise auf den Täter. (AZ)

