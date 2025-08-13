Icon Menü
Diebe schlagen doppelt zu: Einbruch in Prittrichinger Apotheke und Diebstahl aus Transporter

Prittriching

Diebe schlagen in Prittriching in einer Nacht gleich zweimal zu

In einer Nacht wird in Prittriching in eine Apotheke eingebrochen und Bargeld und Zigaretten aus einem Transporter gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte hebeln in Prittriching die Eingangstür einer Apotheke auf und stehlen Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.
    Unbekannte hebeln in Prittriching die Eingangstür einer Apotheke auf und stehlen Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In der Nacht von Montag, 11. auf Dienstag, 12. August sind in der Gemeinde Prittriching gleich zweimal Diebe unterwegs. Wie die Landsberger Polizei mitteilt, brach in der Zeit von 21.30 Uhr bis 7.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter in die Apotheke in der Bürgermeister-Franz-Ditsch-Straße in Prittriching ein. Den Zugang zum Verkaufsraum verschaffte sich der Unbekannte durch Aufhebeln der Eingangstür. In der Apotheke ließ der Täter ausschließlich Bargeld mitgehen. Den Schaden an der aufgehebelten Tür beziffert die Landsberger Polizei mit rund 4000 Euro.

    Aus einem Transporter in Prittriching werden Bargeld und mehrere Schachteln Zigaretten gestohlen

    In derselben Nacht, zwischen 23 Uhr und 6 Uhr entwendete laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Täter Bargeld sowie mehrere Schachteln Zigaretten aus einem weißen VW-Transporter, der unversperrt in einer Hofeinfahrt in der Bachstraße in Prittriching abgestellt war.

    Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Diebstählen besteht, ist noch nicht klar

    Ob es einen Zusammenhang mit dem Einbruch in der Bürgermeister-Franz-Ditsch-Straße gibt, ist laut Polizei bislang nicht bekannt.

    In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)

