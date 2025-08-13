Diebe schlagen in Prittriching in einer Nacht gleich zweimal zu

In der Nacht von Montag, 11. auf Dienstag, 12. August sind in der Gemeinde Prittriching gleich zweimal Diebe unterwegs. Wie die Landsberger Polizei mitteilt, brach in der Zeit von 21.30 Uhr bis 7.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter in die Apotheke in der Bürgermeister-Franz-Ditsch-Straße in Prittriching ein. Den Zugang zum Verkaufsraum verschaffte sich der Unbekannte durch Aufhebeln der Eingangstür. In der Apotheke ließ der Täter ausschließlich Bargeld mitgehen. Den Schaden an der aufgehebelten Tür beziffert die Landsberger Polizei mit rund 4000 Euro.

Aus einem Transporter in Prittriching werden Bargeld und mehrere Schachteln Zigaretten gestohlen

In derselben Nacht, zwischen 23 Uhr und 6 Uhr entwendete laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Täter Bargeld sowie mehrere Schachteln Zigaretten aus einem weißen VW-Transporter, der unversperrt in einer Hofeinfahrt in der Bachstraße in Prittriching abgestellt war.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Diebstählen besteht, ist noch nicht klar

Ob es einen Zusammenhang mit dem Einbruch in der Bürgermeister-Franz-Ditsch-Straße gibt, ist laut Polizei bislang nicht bekannt.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)