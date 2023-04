Das Lebenswerk dieses "Power-Handwerkers" gibt rumänischen Kindern eine Zukunft

Plus Für sein seit über 25 Jahren andauerndes Engagement in der Rumänienhilfe wird Matthäus Unsin als Stiller Held ausgezeichnet. Notleidende Kinder nennen ihn Herkules.

1995 kam Matthäus Unsin aus Dienhausen zum ersten Mal nach Rumänien. Seitdem war er 37 Mal dort und linderte durch Bautätigkeiten, Hilfslieferungen und Geldspenden das Leid von Kindern und Bedürftigen. Für seine über 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit wurde er nun als Stiller Held ausgezeichnet.

Matthäus Unsins Leben ist von Dankbarkeit geprägt. Vielleicht wurde ihm diese Gabe in die Wiege gelegt, verstärkt wurde sie jedoch sicherlich dadurch, dass er als junger Vater erleben durfte, wie sein neugeborener Sohn Daniel eine Operation überlebte, was fast unmöglich erschien. Zum Dank dafür baute er aufgrund eines Gelübdes die Crescentia-Kapelle im Wald von Dienhausen. Im Laufe der Jahre schuf er dort einen spirituellen Raum mit Brunnen, Grotte, Altar, Kreuzen, Unterstand und vielem mehr.