Dienhausen

06:00 Uhr

Staatliches Forstamt: "Uns ist ein Fehler unterlaufen"

Mehrere tote Kröten fand eine Spaziergängerin auf einem Waldweg am Dienhauser Weiher.

Plus Mehrere tote Kröten werden am Dienhauser Weiher von einer Spaziergängerin gefunden. Um das Gewässer werden die Tiere eigentlich mit allen Maßnahmen geschützt.

Von Lisa Gilz Artikel anhören Shape

Für Hanna Tschudowsky war es erst einmal ein Schock, als sie am Dienhauser Weiher spazieren ging und ihr die erst tote Kröte auf dem Waldweg auffiel. Und bei der einen blieb es nicht. Entlang des Weges lag eine "Vielzahl" an toten Kröten. Für die Tierliebhaberin, die selbst mit Warnweste und Eimer schon mal die Amphibien retten geht, wurde der Schock zur Wut. "Eine riesige Sauerei", schreibt sie online auf Facebook. Dabei stehen um den Weiher Schilder mit der Aufschrift "Dienhauser Weiher – Hier hat die Natur Vorrang". Das sei wohl eine leere Phrase, wenn auf die Tiere durch Forstarbeiten keine Rücksicht genommen wird. Mit ihrem Aufruf möchte sie herausfinden, wer verantwortlich ist und wie es überhaupt dazu kommen konnte.

Staatliches Forstamt bedauert Misskommunikation

Es ist eine Entschuldigung, die Robert Bocksberger vom Staatlichen Forstamt als Erstes loswerden will. "Es tut uns leid, das sollte nicht passieren", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Als Forstbetriebsleiter weiß Bocksberger, dass es sich beim Dienhauser Weiher um ein "Kröten-Eldorado" handelt. "Rund 20.000 Tiere setzen da gewöhnlich im Frühling über", erklärt er. Der Angelverein Petri Heil Altenstadt/Schongau kümmere sich rund um das Gewässer um den Krötenschutz, stellt Zäune auf und sammle sie in Aktionen an der Straße ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen