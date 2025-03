Diese Erpftingerin züchtet Hunde mit Leidenschaft und Herzblut

An der Wand hängen bunte Sieges-Schleifen von gewonnenen Hundeschauen. Drei quadratische Gemälde portraitieren die Hunde, die in dem Haushalt von Familie Geeven gelebt haben und leben. Vieles dreht sich hier um sie: Die Australian-Shepherds Tiana und Letty, die neugierig umherwuseln, wenn Besuch kommt. Eine abgezäunte Fläche im Wohnzimmer weist schon darauf hin, dass hier bald viele Welpen im Zaum gehalten werden müssen. Denn Christina Geeven aus Erpfting ist Hundezüchterin und erwartet bald den zweiten Welpen-Wurf. Obwohl sie die Zucht selbst als Hobby bezeichnet, steckt die 44-Jährige jeden Tag Kraft und Mühe in ihre Hunde und den Nachwuchs. Ihr höchstes Ziel: Andere Menschen mit ihren Zöglingen glücklich machen.

