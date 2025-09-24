Erste Hilfe in der Hosentasche: Diese App unterstützt im Notfall

Ein Mann kollabiert plötzlich, mehrere Menschen stehen drumherum, doch niemand hilft. In genau so einer Situation fand sich Tim Eilert aus Kaufering vor 26 Jahren. Schließlich war es der damals 13-Jährige, der half. Er war seit Kurzem Mitglied im Jugendrotkreuz und reanimierte an diesem Tag zum ersten Mal einen Menschen. Die Erfahrung würde ihn nie wieder loslassen, wie Eilert heute weiß. Angetrieben von der Erinnerung aus seiner Jugend arbeiten er und seine Frau Verena Eilert an einer App, die genau solche Fälle vermeiden soll. Sie heißt „Mein Retter“ und bietet niederschwellig Informationen und Kurse rund um das Thema Erste Hilfe. Ein weiteres Merkmal macht die App weltweit einzigartig und könnte bei einem echten Notfall Leben retten.

Verena und Tim Eilert haben viel Erfahrung im medizinischen Bereich. Sie kennen sich seit ihrer Jugend vom Roten Kreuz. Er arbeitet heute bei der Berufsfeuerwehr und ist ausgebildeter Notfallsanitäter, sie hat eine Ausbildung zur Krankenpflegerin und Rettungssanitäterin gemacht. Beide sprechen von mangelnder Bildung im Bereich Erste Hilfe bei vielen Menschen. „Ich habe bei Einsätzen erlebt, dass Menschen bei teilweise banalen Dingen völlig hilflos sind. Viele sind in solchen Situationen überfordert“, sagt Tim Eilert. Die App, die ungefähr zum Jahreswechsel an den Start gehen wird, soll in solchen Momente Abhilfe schaffen. Das Besondere: In der App gibt es einen mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestatteten Sprach-Assistenten. Nutzerinnen und Nutzer können diesem ihren Notfall schildern, woraufhin der KI-Assistent sie anleitet, etwa bei einer Herzdruckmassage.

Ein Bot gibt im Notfall über die App Anweisungen für Erste Hilfe

Bisher kann der Assistent auf zehn Szenarien reagieren. „Das sind die häufigsten Notfälle. Dazu gehören Bewusstlosigkeit, die Herz-Wiederbelebung, Atemnot, blutende Wunden und so weiter“, sagt Verena Eilert. Der Sprach-Bot stellt dann aktiv Fragen und leitet Schritt für Schritt durch die Erste Hilfe, etwa mithilfe von Videos oder Fotos. Außerdem erfasst der Bot, ob der Notfall eine erwachsene Person, ein Kind oder ein Tier betrifft, und passt die Anweisungen entsprechend an. „Wir lassen der KI aber keine freie Hand. Sonst würde der Assistent womöglich, wenn sich ein Kind verschluckt, irgendwann einen Luftröhrenschnitt vorschlagen“, erklärt Eilert. Mit der Zeit sollen weitere Szenarien hinzugefügt werden. Eine vergleichbare App mit dem integrierten Sprachassistenten gibt es laut dem Paar bisher nicht.

Neben dem Bot gibt es in der App noch andere Hilfsangebote. So können etwa Notfallkontakte hinterlegt und schnell benachrichtigt werden, wobei automatisch der Standort des Handys mitgeschickt wird. Außerdem sind in der App verschiedene Notfall-Hotlines hinterlegt, unter anderem die Notrufnummern aus insgesamt 43 Ländern. Wer also zum Beispiel Urlaub in Italien macht und dort einen Notfall hat, müsste nicht erst im Internet nach der Notrufnummer suchen, sondern kann diese über die App anrufen. Das Handy passt sich automatisch an den Standort an.

In der App ist Wissen rund um das Thema Erste Hilfe gesammelt

Zusätzlich verfügt die App über ein Lexikon mit Informationen rund um Erste Hilfe und einen Lernbereich mit Kursen und untergeordneten Modulen, teilweise in Videoform. Die Videos haben Tim und Verena Eilert komplett in Eigenregie vorbereitet, aufgenommen und geschnitten. „Für einen Kurs haben wir 70 bis 80 Stunden gebraucht“, sagt der 39-Jährige. Die App sei vor allem für Erste-Hilfe-Laien gedacht, die kein oder nur wenig Vorwissen haben. „Unser Ziel ist es, dass Menschen Erste Hilfe nicht nur im Kopf, sondern am besten in der Hosentasche haben“, sagt Verena Eilert.

Icon vergrößern In der App „Mein Retter“ sind automatisch Notrufnummern hinterlegt. Nutzerinnen und Nutzer können individuelle Notfallkontakte hinzufügen. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der App „Mein Retter“ sind automatisch Notrufnummern hinterlegt. Nutzerinnen und Nutzer können individuelle Notfallkontakte hinzufügen. Foto: Christian Rudnik

Die kommenden Monate befindet sich die App in der Testphase, bevor sie schließlich auf den Markt kommt. Dann wird es drei verschiedene Nutzungsmodelle geben: bei der kostenlosen Variante gibt es den Grundlagen-Kurs, das Lexikon und den Notruf. Einzelne Kurse, etwa zur Ersten Hilfe bei Kindern oder Tieren, kann man extra kaufen. Der KI-Assistent ist in einem Abo-Modell enthalten, bei dem man monatlich zahlt. Die Kurse müssen dabei ebenfalls extra gezahlt werden. Bei der Premium Variante ist alles direkt enthalten. Werbung wird es in der App nicht geben, wie Tim Eilert betont. „Das würde die Benutzung sonst extrem stören“, sagt er. Wer sich für die App interessiert, kann sich auf der Website www.meinretter.com darüber informieren lassen, sobald sie verfügbar ist.